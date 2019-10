Olivas quiere el título Nacional

La más importante.

El joven peleador mochitense Andrés Olivas Jr. se dice de lo más motivado por la gran oportunidad que tiene de conquistar el tíitulo nacional Jr. peso minimosca, al enfrentarse el próximo viernes 11 de octubre al peligroso peleador capitalino José "Motorcito" Rodríguez.

El duelo Olivas-Rodríguez será el estelar de la función de box profesional que tendrá verificativo en el auditorio Benito Juárez de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte.

El combate.

"Es una pelea muy comprometida para mí porque es por un campeonato importante y ante un rival de mucha calidad, he visto videos de él y me he dado cuenta que es un peleador aguerrido, fuerte que siempre busca poner el tren de la pelea pero no me preocupo mucho porque yo tengo la llave para apagar ese motorcito", dice el "Chapito" Jr. que viene de vencer a Jesús Cervantes Villanueva en duelo efectuado el pasado 14 de junio aquí en Los Mochis.

Andrés Olivas Jr. (20-0-1 con 7 kos), llegó a EL DEBATE acompañado de su hermano Alfredo quien también verá acción en la velada del 11 de octubre ante un rival por designar.

Buen respaldo.

En esta función también tendrán actividad brillantes peleadores locales como Abrahám "Capo" López, Ricardo Coronado, David Arredondo, Blanca Torrescano, "Peque" Armenta, Noé Reyes y el hermosillense Sergio Mendoza.

"Es un duelo que no debo de perder porque está de por medio mi pimer título en mi carrera, es un campeonato avalado por la Fecombox y el Consejo Mundial de Boxeo y no debo de desaprovechar esta gran oportunidad, es la pelea más importante de mi carrera y el primer escalón de algo grande, vamos con paso firme", dice Olivas que ya tiene alrededor de tres meses entrenando para este combate en el gimnasio de Manuel "Cochul" Montiel.

“Él viene de entrenar a la altura de la ciudad de México que será un factor muy importante a su favor, pero eso no me preocupa, yo estoy trabajando fuerte y muy convencido de que no voy a perder, tengo que dar una buena pelea porque tampoco quiero que las peleas de abajo se roben el show. Este es mi cuarto combate estelar y no quiero defraudar a nadie”.