Otra pausa al Softbol Femenil del municipio de Angostura

La pandemia no da tregua, y al softbol, como a otras disciplinas, cuando no les llueve les llovizna. El Mini Torneo de Softbol Femenil de la Amistad arrancó hace poco más del mes en el estadio de beisbol de Capomos, Angostura debido a que en Salvador Alvarado no se ha permitido la reapertura de las ligas deportivas, pero sufrió un alto hace cuatro semanas debido al paro que ordenaron autoridades municipales y del Sector Salud en el municipio costero.

De inicio se dijo que todos los torneos angosturenses podrían reanudarse esta misma semana, pero de último momento el plan cambió y el ayuno se extiende hasta el 2 de marzo, según informa Matías Castro, el nuevo director del IMDANG.

Ante esta nueva medida para contrarrestar el índice de contagios por el COVID-19, Rosario Alberto “Chico” Leyva, el presidente de la Liga de la Nueva Era y coordinador del Mini Torneo, avisa que la reanudación de las acciones será hasta el domingo 7 de marzo, respetando todos los protocolos de seguridad.

Por cierto, en la jornada inaugural, antes del paro, el equipo Diamondbacks superó ajustadamente 6-5 a Pink Sox, mientras que Diamond Divas vence 7-4 a Las Cobras de la Colonia San Pedro. Y el atorón en Angostura no solo es para softbolistas, otros circuitos de basquetbol, beisbol y futbol de la cabecera y del sector rural fueron obligados a suspender acciones.

Y mientras son peras o manzanas, pero en días pasados un promotor deportivo angosturense, que no quiso dar su nombre, cuestionó las medidas preventivas con detener el deporte, ya que no se han dado a conocer los resultados, si los contagios bajaron o crecieron.

Por lo pronto, la Liga de la Nueva Era no se detiene totalmente, ya que aprovechando el asueto del Mini Torneo intensifica preparativos de lo que serán las competencias en las categorías Novatas Plus y Tercera Fuerza Reforzada. De no haber cambios, el arranque de las acciones será el 18 de marzo próximo en el estadio Dr. Florentino Camacho Rivera, considerando que a mediados de ese mes se dará luz verde aquí a toda competencia deportiva.