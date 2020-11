Peloteros mazatlecos con gran oportunidad de ir a Try Out en Estados Unidos

Mazatlán.- Una gran oportunidad, habrá para los jóvenes mazatlecos y del resto del país, con lel Try Out para viajar a Texas, con la Stars Professional Baseball Academy.



Objetivo

El fin es que los jóvenes prospectos de 14 a 16 años, puedan tener la oportunidad de jugar torneos de Show Case en Estados Unidos en la ciudad de Houston Texas, con Stars Professional Academy, donde estarán scouts de diversas universidades y equipos de Grandes Ligas.

Los jóvenes de 14 a 16 años podrán tomar su oportunidad el 21 de noviembre/ Adrián Simental



En la conferencia de prensa desarrollada en las instalaciones de la Liga Mazatlán, estuvieron presentes Manuel Berumen Esquer; coach y scout de Stars Professional Baseball Academy, Óscar Soto; Director de la Región 4 de Béisbol Infantil y Juvenil y Raúl Andrés; Presidente de la Liga Mazatlán.



Además los jóvenes, Leonadro Benítez, Alonso Morales, Josué Gómez Jr, compartieron sus experiencias con la Academia en los Estados Unidos, donde tuvieron la oportunidad de desarrollarse deportivamente y de una forma integral con las relaciones humanas con diferentes entrenadores y peloteros.



El objetivo de este Try Out, el cual se desarrollará el 21 de noviembre, es que los jóvenes que sean seleccionados por la Stars Professional Academy, busquen en sus vacaciones de verano, una oportunidad de ganar una beca universitaria en distintos torneo de Show Case.



La academia cubrirá los gastos de los jóvenes seleccionados durante su estancia en Estados Unidos, dónde buscarán una beca universitaria o deportiva, en dicho país.



Para Óscar Soto, esta es una oportunidad muy importante, porque los jóvenes seleccionados son guiados en esta aventura, donde tienen la ventaja de buscar una beca, además es una gran opción para desarrollarse académicamente y como personas.



El Try Out se llevará a cabo el 21 de noviembre, en punto de las 10:00 horas en Liga Mazatlán.

Berumen comentó, que ya hay jóvenes registrados de diferentes estados del país, Raúl Andrés, dijo que se seguirán todos los protocolos de prevención a Covid-19, además de guardar la sana distancia, en el Try Out.



Uno de los requisitos, debido a la pandemia es que los jóvenes interesados tengan vigente su visa y pasaporte para viajar a Estados Unidos, esto para agilizar la oportunidad de viajar antes de las fechas de los torneos en Estados Unidos.



A destacar

La beca consiste en pagar todos los gastos al jugador, en la Academia en Texas, desde boletos de avión, hospedaje, alimentación y gastos personales.



La universidades de Louisiana, Texas son las que más talento seleccionan en estos Try Out.



La ficha de registro se encuentra en la página de Facebook Stars Professional Baseball Academy, de igual manera el día del evento habrá oportunidad.