Penta Zero y Mr Iguana se llevan el combate estelar

Los Mochis, Sinaloa. Gran velada. Una excelente función de Lucha Libre Profesional fue la que se llevó a cabo en el polideportivo Centenario, donde en la lucha estelar, la estrella Penta Zero en compañía de Mr Iguana salieron con el brazo en alto sobre Laredo Kid y The Tiger.

Luchas

En una espectacular lucha que contó con vuelos, rudeza y contra llaveo, la pareja ruda compuesta por el “Zero Miedo” Penta Zero y el culichi Mr Iguana, dio muestra de su calidad para vencer en lucha a una caída sin limite de tiempo a Laredo Kid, actual campeón mundial crucero de la AAA, y al novato del año The Tiger. Penta Zero y Mr Iguana se llevaron la noche y los aplausos del público sobre los técnicos, que en esta ocasión no contaron con el apoyo de los asistentes como en la mayoría de las funciones.

En un combate de mucha rudeza, con muchos golpes y pocas llaves, Penta Zero logró poner en espaldas planas a The Tiger después de un castigo en el brazo, para contarle los 3 segundos y llevarse el triunfo junto a Mr Iguana.

Otros duelos

En el combate semifinal, se enfrentaron por el campeonato nacional semicompleto de la ANI, el campeón Elemental de Ciudad Obregón, frente al luchador local Dark Fire en 3 asaltos.

Dark Fire se llevó la primera caída, pero el Elemental regreso en la lucha para ganar las siguientes dos caídas y conservar su título.

Una gran lucha fue la que brindaron Elemental y Dark Fire, que el público reconoció al final con una gran ovación.

En duelo entre Los Mochis contra Ciudad Obregón, Willy Cortéz y Cachorro Cortez se impusieron frente a los luchadores locales Payaso Infernal y Sagrado Tormento, en tres caídas, duelo donde Sagrado Tormento salió en camilla después de un tope de Cachorro Cortez.

El luchador Sagrado Tormento tuvo que salir en camilla y en ambulancia, después de un fuerte golpe que se llevó.

Muerte Azteca y Super Athos derrotaron en su duelo a Cholo Criss y Alma Grande, y en el primer duelo de la cartelera, Abaddor dio cuentas de Piscis para llevar el triunfo a su esquina.