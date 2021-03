Piratas La Novena derrotan a Tomateros en la Tercera Fuerza de la Liga de Beisbol Mercedes Esquer

Guasave.- Un ataque devastador fue el que mostró el conjunto de Piratas de La Entrada para agenciarse un valioso logro por cartones amplios de 18-8 ante su similar de Tomateros de la 24 de Febrero, en lo que fue la sexta jornada de la Liga de Beisbol de Tercera Fuerza Mercedes Esquer.

Fredy Morales fue el serpentinero que terminó saliendo con los brazos en alto, mientras que Kevin Elenes no tuvo otra opción mas que irse de bruces. Angelinos de Cortines No. 3 no tuvo problemas para adjudicarse el triunfo por pizarra de 13-8 ante Pachecos de Batamote, siendo Ricardo Baca el brazo de la victoria, así como Osvaldo Alvarado sucumbió por el otro bando.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cae Venados

Los Venados de La 15 no pudieron en su compromiso y por marcador de 11-7 sufrió el tropiezo ante Rieleros de Callejones de Los Hornos. Christian García fue el brazo del crédito y Kevin Gálvez se llevó el doloroso tropiezo.

Leer más: Jafe-Quesos San José en ascenso tras derrotar por goleada a Casa de la Cultura

Macacos del Ejido Batamote lucieron a la ofensiva para terminar apaleando 18-8 a la escuadra de Deportivo Las Presitas, siendo Martín Callejas el serpentinero de la conquista y Óliver Armenta se llevó el revés.

Bravos de Batamote desató una feria de batazos para doblegar al son de 18-10 a Transportes SAOL, donde Carlos González terminó saliendo en hombros de la loma y Leobardo Florch cayó.

Finalmente, BIL Academia-El Tajito sacó una victoria con lujo de facilidad al batir 13-4 a Cachorros de Portugués de Norzagaray. Iván Arredondo fue el pícher del éxito, así como Leonel Moreno se fue con el fracaso.

Leer más: Villa Unión sigue intratable

Los mejores

Arturo Gastélum, de Angelinos, fue uno de los mejores bateadores de esta jornada al conectar cuatro líneas de hit en cinco oportunidades, seguido por su compañero, Samuel Buelna, quien finalizó de 5-3.

Humberto Moreno, de Pachecos, lució también en la fecha anterior al pegarle de 5-3 a la bola, seguido de Édgar Campos, quien en ataque terminó bateando de 4-3.