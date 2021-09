Planilla Blanca va por el triunfo en el Club Deportivo Muralla

Mazatlán.- En conferencia de prensa, la planilla Blanca comandada por José Ángel Miramontes, dio sus últimas impresiones de cara a las elecciones del día de hoy, buscando la presidencia del Club Deportivo Muralla.

Consejo directivo



José Ángel Miramontes, presentó a su consejo directivo, encabezado por: Hilario Ramírez Zamora, como secretario; Roy Castro Chavarín, de tesorero; Miguel Loaiza, vicepresidente, además de Julián Pacheco y José Eduardo López como pro secretario y pro tesorero.

“Tengo la confianza en que vamos a ganar. Les digo a los socios que nos den su confianza el día de mañana, ahí no hay trampa si se gana con un voto, ese marcará la diferencia, tengo la confianza en que esté proceso será transparente y democrático”, mencionó Miramontes en conferencia de prensa.

“Me siento optimista, sé que he hecho mi mejor esfuerzo, le he dedicado tiempo a esta tarea, como se la voy a dedicar cuando el voto me favorezca, sé que es un voto crítico, no es de sumisión, es un voto a las propuestas que se han indicado.

No le pienso fallar a los murallenses, porque igual tienen un deseo de que esto se transforme, de que ese sueño de grandeza se recupere.

Miramontes comentó que buscará que todos los puntos que prometió en su campaña se cumplan, esto con la ayuda de todo su equipo de trabajo.

Además buscará que los socios asistan a las asambleas, esto para esclarecer el movimiento de los recursos, así como las problemáticas que surgan en el Club Deportivo, esto para evitar especulaciones de malos manejos.

Se busca agilizar el sistema de cobro a socios, para tener liquidez y así cubrir sin problema el gasto operativo.

También se tratará de generar recursos por medio de la venta de publicidad en el Club, buscando así un avance significativo.

Miramontes apuntó que existe un proyecto para construir un hotel de cinco estrellas, en el cual ya se tienen empresas interesadas en invertir y operar dicha edificación.

Más sobre él

El profesor de educación primaria de profesión, nacido en el 1953 en la ciudad de Bellavista Tepic Nayarit, actualmente tiene 67 años y es socio del club deportivo muralla desde el año 1987, con 34 años dentro del club.

Miramontes se destaca por su pasión al fútbol, al cual ha jugado en las Ligas: Máster, Gold Master y Diamante Platino, en los últimos años, con el equipo Brujildos.

En total, la planilla está comandada por el profesor Miramontes, tiene 23 elementos, 13 titulares y 10 suplentes.

“En el Club solo hay actividad los fines de semana, entre semana no hay competencia alguna. Además, buscaré generar mayores ganancias, con más torneos, locales, regionales y nacionales”, confesó el candidato.