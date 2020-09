Policías invaden estado de beisbol en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Se recrudece el problema. El conflicto del estadio de beisbol Ernesto Soto del ejido Francisco Villa del municipio de Ahome tomó vertientes algo complicadas ya que el jueves por la tarde elementos de Seguridad Pública Municipal quisieron sacar del inmueble a un grupo de deportistas que están trabajando acondicionando el espacio deportivo para poder cumplir con su compromiso en una liga de beisbol regional.

El hecho

Aunque fue pacifica la forma como los policías hablaron con los deportistas, el hecho no deja de encender una luz de alarma puesto que los beisbolistas han dicho que ellos no abandonaran el estadio ya que el único delito que cometen es querer practicar su deporte favorito como es el beisbol.

Se dice que el estadio ya fue vendido a un particular por parte de los dueños que son los propios ejidatarios de ese asentamiento humano, quienes sin contar con recursos para poder cumplir con el pago del predial de ese espacio que tiene un terreno bastante considerable, firmaron ante la asamblea ejidal su anuencia para que el estadio fuera vendido lo que al parecer ya sucedió, aunque lo que también alegan los deportistas es que según la venta no se puede concretar porque los vendedores aún no cuentan con el permiso otorgado de uso de suelo de parte del H. Ayuntamiento de Ahome.

Acondicionan el espacio deportivo. Foto: EL DEBATE

La venta del inmueble podría resolver en gran parte los problemas económicos que tienen los ejidatarios del Francisco Villa, aunque esto repercute en frenar por completo el interés de estos jóvenes que se quedarían sin un lugar para práctica deportiva.

Policías quisieron sacar del estadio a un grupo de deportistas. Foto: EL DEBATE

No se sabe con certeza quién o quiénes fueron los que mandaron la fuerza policiaca a tratar de desalojar a los deportistas, pero esto a futuro podría acarrear un problema más grave.