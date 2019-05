Presentan el Tenis Open 2019

Los Mochis, Sinaloa.- Del 30 de mayo al 2 de junio se llevará a cabo la tercera edición del Torneo de Tenis Open Nissan 2019. En conferencia de prensa celebrada en la Palapa del Cielo del Country Club, se dieron a conocer los detalles de la convocatoria.

Las bases

La competencia se llevará a cabo en las canchas del Country Club y se jugará en ambas ramas. El Singles se abrirán las categorías; Open, B, C y D en adultos, Infantil A,B C y D (de 8 a 14 años), B Femenil y C Femenil. En Dobles se jugará en A Open, B con C mayores de 40, B Mixtos, B Open y C Open. Se jugarán superficies de Arcilla y Canchas Duras bajo los reglamentos de la Federación Mexicana de Tenis y el interno del club sede. Es obligatorio utilizar ropa reglamentaria de tenis. El sistema de competencia será Round Robin. Está asegurada una bolsa de 50 mil pesos en premios, que se repartirán en efectivo para la categoría Open y artículos deportivos para las demás categorías.

Inscripciones

Los registros tienen un costo de 500 pesos para la categoría Open, 300 para Adultos y 200 para las Infantiles, en todas incluye la comida de premiación. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas del Country Club o a los teléfonos 8153646 extensiones 124 o 107 y 6682651216. El cierre de registros será el martes 28 de mayo a las 16:00 horas.