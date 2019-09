Presentan el cuarto maratón Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa. En conferencia de prensa se dieron a conocer los por menores de la Cuarta edición del Maratón Los Mochis 2019, que se correrá el próximo 10 de noviembre y que rendirá un merecido homenaje para el profesor de atletismo Ygnacio Martínez Barrios.

Carrera

Como en las ediciones anteriores este maratón tendrá como sede de salida y meta las inmediaciones del Centro de Usos Múltiples, corriéndose en las distancias de 5K, 10K, 21K y el maratón en 42K siendo en único en la ciudad. A las 06:30 A.M. se dará el banderazo en las pruebas de 21 kilómetros y el maratón, a las 06:45 A.M. la de 10 kilómetros y a las 07:00 A.M. la de 5 kilómetros.

Se cuenta como limite de corredores a un total de mil, distribuidos en los 5 kilómetros con 350 atletas, en 10 y 21 kilómetros se espera a 200 corredores y en el maratón a 250 participantes.

Premiación

El maratón tendrá una premiación de 167 mil pesos, repartidos en 20 mil pesos para el ganador del maratón, 15,000 para el segundo lugar, 7,000 al tercero, 3,000 para el cuarto y 1,500 al quinto. En el maratón para extranjeros se entregarán 2,500 pesos al ganador y en los 21 Kilómetros con 10 mil pesos al ganador. En los 10 Kilómetros el ganador se llevará 1,500 pesos y en los 5K con mil pesos.

Además se contará con premio especial a los mejores sinaloenses en maratón y 21 kilómetros en ambas ramas.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en www.maratonlosmochis.com, a partir del 1 de octubre, donde los participantes se llevarán una playera Dry Fit, medalla, numero de competidor, hidratación y chip electrónico.