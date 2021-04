Presentan la Copa Nissan de Tenis 2021 en el Country Club de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En conferencia de prensa celebrada en las instalaciones del Country Club Los Mochis, fue presentada la Copa Nissan de tenis 2021. La competencia tendrá una bolsa de 60 mil pesos repartida entre todas las categorías y se jugará del 22 al 25 de abril en las canchas del Country Club.

En el evento estuvieron presentes, Jorge Pimentel por parte de la empresa patrocinadora, el administrador José Apodaca, Fernanda Valle Comisionada de tenis femenil y el profesional de tenis del Club, Santos Quintero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las bases

El torneo se jugará en ambas ramas y en la categoría Infantil. En Singles se abrirán las categorías A Abierta (UTR), B Abierta (UTR), C Abierta y D Abierta. En Infantiles serán A, B, C y D en las edades de 8 a 14 años. En la modalidad de Dobles será A Open (UTR), B Open (UTR), B Mayores de 4, C Open y D Open. En Femenil se abrirá para Avanzadas, Intermedias y Principiantes Dobles.

Leer más: Troylos conquista los máximos honores en el Beisbol de Angostura

Se jugará en Round Robin en todas las categorías. Las inscripciones tienen un costo de 500 pesos en la categoría Open, 300 en la Abierta y 200 en las Infantiles y se pueden hacer con el Profesional de tenis Santos Quintero al WhatsApp 6682651216, con la ficha de depósito con nombre y categoría inscrita en ella.

El cierre de registros será el viernes 16 de abril a las 16:00 horas. La premiación en la categoría Open será de 8 mil pesos para el campeón, 4 mil al finalista y 2 mil a los semifinalistas. En las demás categorías se premiará con artículos deportivos, back packs, maletas y termos.

Leer más: SNTE Sección 53 A se enfrenta este sábado a Correos en la Liga Burócrata

Hasta el momento se han inscrito un total de 200 tenistas, provenientes de, Culiacán, Mazatlán, Guasave, Obregón, Hermosillo, el Estado de México, además de los locales. Los organizadores dieron a conocer que este es el primer torneo en la modalidad UTR, que da puntuación a los tenistas a nivel internacional.