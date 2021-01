Presentan las Ligas Deportivas Imdem 2021

Mazatlán, Sinaloa.- Será el próximo 25 de enero cuando el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán de arranque a las Ligas Imdem 2021, en las que las disciplinas deportivas del atletismo, basquetbol, futbol, softbol y voleibol, permitiendo la activación de 15 mil atletas y deportistas por mes, gracias a un proyecto estructurado de diferentes eventos mensuales para la detección y proceso de talento durante un plazo de cuatro meses.

Durante una presentación donde estuvieron presentes los representantes de las distintas disciplinas ya mencionadas, el director de Imdem, Humberto Álvarez Osuna, presentó la dinámica con la que él promocionará el deporte de manera gratuita.

ATLETISMO

La disciplina del Atletismo estará a cargo del profesor Guadalupe López, comenzando el 7 de febrero en el centro deportivo Benito Juárez, bajo las categorías 4-6 años, 7-8 años, 9-10 años, 11-12 años, 13-14 años, 15-16 años y Libre (4 Km), las cuales competirán en un Serial de cuatro etapas (febrero, marzo, abril y mayo).

A la gran final avanzarán ocho atletas de cada categoría, compitiendo en salto, bala y pelota, y buscando entrar en la terna por medalla, así como la bolsa de 22 mil 500 pesos.

BALONCESTO Y SOFTBOL

Les compartimos información sobre las #LigasImdem que estarán iniciando a partir del 25 de enero.

TODO VOLIBOL

En el caso del Volibol, se distribuirán en Volibol de Sala y Volibol de playa. Para Sala, los juegos iniciarán el 25 de enero en Real Pacífico, Sahop y Juárez, categorías Libre y 3era Fuerza, mientras que para playa, la sede será Barra del Mar el 6 de febrero, con Parejas, 3era Fuerza Tercias, Novatos empresarial cuartetas, y Olimpiada parejas (2001-2007).

FUTBOL Y FUTBOL 7

Por último, la disciplina del futbol llegará cargada con un proyecto innovador donde la rama femenil tiene mucho que ver. La Liga de futbol Imdem comenzará el 7 de febrero con solo categoría Libre femenil, y buscará impulsar el talento de las mazatlecos a toda regla.

La Liga Fuerza Imdem Mixta rodará el balón el 6 de febrero, con categorías Sub 5, Sub 6, Sub 7, Sub 8, Sub 9, Sub 10, Sub 11 y Sub 13, mientras que la Liga de Iniciación de futbol Imdem tendrá categorías Pandas, Osos, Infantil, Juvenil A y B en ramas varonil y femenil, con el objetivo de detectar jugadores para los selectivos mazatlecos a futuro.

Es importante recordar que para disputar estos torneo cada jugador deberá contar con credencial de la Afoesac, y credencial de afiliación a Imdem.