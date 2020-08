Protección Civil Ahome desmiente a Antonio Dávila

El Coordinador Operativo de Protección Civil, Carlos Enríquez, negó que la dependencia haya autorizado al Deportivo Jorge Flores llevar a cabo partidos de Futbol 7.

El funcionario declaró que el miércoles por la noche acudieron a las instalaciones deportivas para conminar a los responsables a suspender las actividades, toda vez que no está autorizada la celebración de torneos.

“Yo creo que está mal Antonio, en ningún momento nosotros le dijimos que si puede tener juegos, nosotros le dijimos que hay que esperar la indicación que se dé por parte de Salud Municipal y el Instituto del Deporte y ahorita la indicación es que no hay torneos, la gente puede entrar a entrenar, pero no juegos, no torneos, ya que así se da más contacto”.

Enríquez reiteró que la indicación es en torno a que se pueden llevar a cabo entrenamientos de futbol, pero específicamente para los equipos de niños y jóvenes. Recordó que es la segunda ocasión que acuden a realizar un llamado de atención, por lo que a la próxima podría clausurarse.

Decir que lo único se da ahorita es entrenamiento para los niños, los pequeñines, pero no torneos, eso es lo que le dije yo el día de ayer, es una llamada de atención, ya es la segunda, ya la otra si puede ser clausura.

El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y hacer caso de las indicaciones de las autoridades.

Más que nada el llamado es para toda la ciudadanía, yo creo que todo el tiempo lo hemos dado y lo hemos manejado de esta manera, ahorita aun no salimos nosotros de esta pandemia y ahorita es cuando más nos debemos de cuidar.

Finalmente señaló que estarán atentos a cualquier denuncia sobre personas que practiquen deportes de conjunto que no están autorizados por el momento como es el caso del futbol.

