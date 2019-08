Pugilistas superan la báscula

Guamúchil, Sinaloa.- Con la presencia del presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, como testigo de honor, se llevó a cabo el pesaje oficial de los boxeadores que conforman la cartelera del torneo “EL Campeón del Pueblo”, la cual dará inicio este 23 de agosto en el

Gimnasio Municipal Hilda Gaxiola “La Bola”.

La ceremonia del pesaje tuvo lugar en la explanada del Ayuntamiento, donde se seleccionaron a los contrincantes de peso ligero que se encontrarán frente a frente en el rin; quedando de la siguiente manera:

Nazario Castro vs Jonathan Macías

Jesús López vs Roberto Verdugo

Gerardo Martínez vs Humberto Juárez

Fidel Ortiz vs Adalberto Moreno

El veterano Saúl Román buscará demostrar que aún tiene poder en sus puños. / Fotografía: Cortesía

Mientras que en las peleas profesionales de exhibición fuera del torneo se disputarán:

Julio César Avalos vs Luis Fernando Valdés, con 75 kilogramos

Saúl Román vs Juan Hernández, con 75 kilogramos

Cabe recordar que la final de este torneo, avalado por el Consejo Mundial del Boxeo será en el mes de noviembre, cuyo motivo es honrar al hijo predilecto de Guamúchil, Pedro Infante Cruz, en el marco de conmemoración por su natalicio.