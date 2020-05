Queda cancelado el Campeonato Distrital

Guamúchil, Sinaloa.- De manera oficial y en forma definitiva queda cancelado por lo que resta del año el Torneo Distrital de Beisbol Infantil y Juvenil que se realizaría el pasado mes de marzo en esta ciudad.

Todo esto se deriva de lo acordado en la pasada asamblea nacional efectuada en Veracruz entre representantes de los organismos afiliados a la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana. Se decide también suspender todos los torneos nacionales programados para este verano 2020.

Ante este informe, Armando Cabrera, el actual presidente del Comité Municipal de Beisbol en Salvador Alvarado y cabeza del comité organizador del Regional, comenta ya resignado: “Como que no lo creo, no me cae el 20 todavía, pero así es”.

De esta manera y también con motivo de las medidas de prevención ante la contingencia de salud, se cancela de manera total por lo que resta del año el circuito local de beisbol infantil, el cual apenas llevaba disputadas cuatro jornadas cuando vino el problema del coronavirus, que detuvo en seco toda actividad deportiva.

Armando Cabrera aclara que el Torneo Distrital de la Región 7 se aplaza para el próximo año, al igual que el arranque de nuevo de las actividades de las Ligas Infantiles y Juveniles del Club de Veteranos de Guamúchil.

“Ya estábamos listos para el evento Distrital, pero ni modo, tendremos que empezar de cero. Fue tiempo y dinero perdido en la organización, pero no se puede hacer nada”, dijo Armando Cabrera.

Por lo pronto, se tiene programado que a partir del próximo mes de octubre se lleve a cabo la liga llamada de La Toronja, que servirá de calentamiento para la liga oficial, que sería el próximo año.

Te puede interesar:

¿El equipo ideal de Cañeros de Los Mochis?

Antonio Osuna tenía un “cañón” en su brazo

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 07 de mayo sobre el Covid 19