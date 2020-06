Quiero ganar una final con Frayles de Guasave: jugador de caballeros

Guasave.- Consagrarse como jugador franquicia en un equipo de basquetbol tan emblemático como lo fue Frayles de Guasave, no fue tarea fácil para el escolta norteamericano Sammy Yeager, a quien solo le vastaron un par de años para ser uno de los elementos más queridos por la afición local.

Fue en su última temporada con el cuadro de la sotana, por allá en el 2018, cuando se convirtió en líder canastero de la liga, lo que lo llevó a ser uno de los jugadores más buscados en los siguientes Drafts del Cibacopa, donde hoy en día se mantiene en las filas de Caballeros de Culiacán, una franquicia también importante y que siempre es uno de los candidatos para pelear por el cetro.

El nacido en San José, California, cuenta que sus mejores momentos en el mundo del basquetbol los vivió con Frayles, por eso no esconde su deseo de volver a jugar algún día con Guasave.

¿Qué recuerdos guarda de Frayles de Guasave y de toda su afición?

Recuerdo con mucho cariño la ciudad, el equipo y a la afición, donde siempre me sentí muy querido, como si nunca hubiera salido de la ciudad donde crecí.

¿Le gustaría jugar de nuevo con el equipo guasavense’?

Sí, claro que quiero disputar de nuevo un torneo con Frayles, nada me haría más feliz que ayudarlos a conseguir grandes logros dentro del Cibacopa, en especial porque no logré un título con ellos.

¿Actualmente no ha pensado en el retiro de la canchas?

Todavía no, pues el basquetbol es una parte muy importante de mi vida, la cual quiero seguir ejerciendo hasta que mi cuerpo y mente me permitan continuar jugando basquetbol.

Sammy Yeager, jugador de caballeros. Foto: EL DEBATE

¿Qué actividades realiza para mantenerse en ritmo?

Por ejemplo, ahora en esta cuarentena me he enfocado en trabajar más mi mentalidad, sin embargo, mi condición física nunca ha representado un problema, por eso me enfoco más por el lado mental, pues como sabemos no se puede jugar en estos días por la pandemia.

¿Cree que se pueda terminar la actual edición de Cibacopa, a pesar de la contingencia sanitaria?

No lo sé, nosotros como jugadores nos mantenemos al tanto de lo que puede pasar con la competencia, creo que eso se lo dejaremos totalmente a los directivos, sin embargo, sí me gustaría terminar la temporada.

¿Qué ocupación le gustaría tener cuando decida dejar su etapa como jugador profesional?

Me gustaría ser coach, pues es una labor que me mantendría cerca de lo que más me gusta, como lo son las canchas de basquetbol.

¿Qué palabras le enviaría a toda esa afición que espera el regreso de Frayles?

Decirles que tengo el sueño de regresar con el equipo y conseguir un título con ellos, pues esa afición lo merece y yo tengo ese objetivo que espero se cumpla.

Te puede interesar

Manuel Chávez, pitcher de algodoneros: "Feliz de regresar, luego de no jugar por dos años"

Jake Paulson, pitcher de Algodoneros: "La competencia es muy dura en esta liga invernal"

Cerrarán por 10 días negocios con venta de alimentos en la vía pública en Guasave