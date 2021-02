Quiero ganarme una medalla en un nacional: Osvaldo Peraza

Guasave.- Osvaldo Peraza Pacheco, quien trabaja con ahínco para ser uno de los ciclistas más destacados del estado de Sinaloa, declaró que se ha fijado el objetivo de obtener en este 2021 su primera medalla en una competencia de carácter nacional.

El guasavense añadió que últimamente no se le han dado las cosas en algunas carreras, pues la falta de experiencia es lo que desde su punto de vista le ha pesado al final en esas justas, sin embargo, confía en que este año pueda ser muy productivo para él.

“Quiero conseguir una medalla en un nacional, pues eso es lo que me falta hasta el momento para ir escalando poco a poco en este deporte, pues afortunadamente en las carreras que he tenido a nivel local y estatal me ha ido muy bien, pero por lo pronto siento que ese es mi objetivo para este año, y si no lo consigo, pues seguiré trabajando para que este año sea diferente”, confió.

Peraza Pacheco será uno de los cinco ciclistas juveniles que participen en el próximo nacional que se disputará en Tlaquepaque, Jalisco, del 17 al 21 de febrero.

El joven de apenas 14 años de edad se prepara al lado del profesor Luciano Pérez, quien ha sido una pieza importante en los logros de este pedalista, quien desde los 12 años practica esta disciplina.

“Entrenamos de lunes a domingo, a veces los viernes descansamos, pero mantengo un balance entre el ejercicio, la alimentación y el descanso”, destacó.

A la fecha este competidor ha participado en dos estatales, tres nacionales y como unas 10 competencias locales, además de otras infantiles, donde en la mayoría obtuvo buenos resultados y un gran aprendizaje.

“Físicamente me siento muy bien, pues pienso que las anteriores competencias en las que participé, me han servido mucho y pienso que pronto se me cumplirá esa meta que tengo en mente”, confió.

Finalmente, Osvaldo Peraza agradeció a su familia por siempre recibir ese apoyo en cada competencia en la que ha participado, tanto emotiva como económicamente.