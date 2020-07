Quiero prepararme bien para llegar a ser profesional: Diego castro

Guasave, Sinaloa.- Diego Antonio Castro Bernal es un pelotero que con tan solo 14 años de edad ha logrado firmar con una organización de la Liga Mexicana de Beisbol, como lo es Olmecas de Tabasco, y ahora tendrá la oportunidad el lanzador guasavense de demostrar si tiene el talento para trascender en la pelota de paga.

Actualmente este serpentinero forma parte de la Liga de Beisbol Linces de Guasave dentro de la categoría 13-14 años, y ya lleva ahí alrededor de cuatro temporadas, quien afirma sentirse muy contento por esta importante puerta que se le acaba de abrir gracias a su esfuerzo y buen desempeño dentro del terreno de juego.

El nuevo integrante de las sucursales del equipo tabasqueño asegura en entrevista para EL DEBATE lo emocionado que está por cumplir su sueño de jugar en el beisbol profesional, así como también piensa en las Grandes Ligas.

¿Cómo se siente al cumplir una de sus metas como jugador de beisbol?

Quiero decir que me encuentro muy feliz por firmar con los Olmecas de Tabasco, pues a lo que me han contado y lo que he investigado, es una gran institución que siempre se ha caracterizado por darle oportunidad a los jóvenes.

¿Cómo se entera de esta noticia?

El scout Joselo Lavagnino se empezó a comunicar con mi papá para ver todos los detalles de la firma, y poco tiempo despúes mi padre ya me informó sobre la noticia oficial, y la verdad que no lo podría creer al ser considerado para formar parte de un equipo profesional.

¿Cuándo se integraría a esas sucursales?

Por el momento me informaron que debía esperar un poco, hasta que esta situación de la pandemia se controle, ya ellos me llamarían en unas semanas para ver los detalles de mi incorporación a las sucursales de los Olmecas.

¿Cuál sería su próximo objetivo en el beisbol?

Quiero entrenar y seguir preparándome para debutar en el beisbol profesional y también tengo el sueño de jugar en las Grandes Ligas, pues como todo pelotero tengo también ese objetivo.

¿Es un estímulo para ustedes el regreso de los Algodoneros de Guasave?

Claro que sí, pues es un equipo en el que todos nosotros soñamos con llegar a jugar algún día, pues es el conjunto de nuestra ciudad, por eso espero formar parte de Algodoneros algún día.

¿Qué mensaje le daría a sus padres en estos momentos que ya cumplió una de sus metas?

Que muchas gracias por todo el apoyo y espero tener grandes logros dentro del beisbol para que ellos siempre estén orgullosos de mí.

