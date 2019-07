Quise ayudar pero no hubo eco: Romero

Guasave, Sinaloa.- Omar Romero ha sido uno de los impulsores más fuertes del softbol en Guasave, quien como patrocinador y jugador puso su granito de arena para que esta disciplina despegara, pero cuando quiso darle el empujón que faltaba desde la presidencia del Comité Municipal, se dio cuenta que hay gente que prefiere seguir estancada.

“Yo pensé que llegando a la presidencia del Comité de Softbol íbamos a lograr cosas positivas para este deporte, y mucha gente me dio el espaldarazo cuando decidí tomar la batuta, pero esos mismos luego se encargaron de ponerme piedras en el camino, pues tal parece que prefieren que el softbol siga desorganizado, por eso mejor renuncié”, declara.

El empresario señala que su intención siempre fue la de ayudar al softbol, nunca la de lucrar con él, pues no tiene necesidad de eso.

El popular “Momar” destaca que desde su llegada al Comité intentó que todos los peloteros se afiliaran para credencializar las ligas y darle más formalidad a esto, pues hoy en día no existen categorías definidas en este deporte y cada quien juega donde le viene en gana.

No puede ser que un municipio como Salvador Alvarado, donde hay menos jugadores de softbol y por ende menos ligas, nos pongan la muestra y ellos sí se preocupen por afiliarse, pero aquí quieren seguir con los mismos vicios, son intereses de grupos que no quieren realmente al softbol, que no buscan su desarrollo”, detalló.