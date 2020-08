Ramón Gutiérrez, un líder en la defensa

Los Mochis, Sinaloa.- Por el liderazgo mostrado en la zona baja de Dumac FC, Ramón Eulalio Gutiérrez Gutiérrez fue reconocido por su cuerpo técnico y la directiva de la Liga Municipal de Futbol de Primera Fuerza.

El zaguero fue clave para que su equipo fuera el menos goleado en el torneo que se dio por concluido debido a la pandemia del Covid-19, aunque dio el mérito a sus compañeros y cuerpo técnico.

¿Qué significa el haber sido nombrado líder de la defensa menos goleada de la Primera Fuerza?

Para mí es un sentimiento de satisfacción muy grande, pues ese honor refleja el gran trabajo y dedicación de cada uno de los que humildemente defendemos la playera de nuestro club (suma de esfuerzo y habilidades técnicas de nuestros jugadores y entrenadores), si bien es cierto que hoy me tocó a mí ser reconocido como el gran líder en nuestra defensa, también es cierto que nuestro club hay otros líderes en cada frente igual de importantes y que gracias a todos se logró este reconocimiento... "ser el equipo más defensivo".

¿Con qué sabor de boca se quedan al no haber podido concluir la temporada?

Pues si me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de haber podido medir fuerzas con cada uno de los equipos que formamos la liga de la Primera Fuerza del Municipio de Ahome, lamentablemente se nos atravesó esta situación y pues hay que apoyar apegándonos al protocolo de salud que ahorita es lo más importante y esperar el próximo torneo a echarle más ganas y disfrutar esto que nos apasiona.

¿A qué le atribuyes el buen funcionamiento defensivo que tuvo el equipo?

El diseño de estrategias de juego del cuerpo técnico creo que es uno de los ejes centrales en el buen funcionamiento defensivo de nuestro club, aunado a la gran experiencia de algunos jugadores como Adán García y Felizardo Gutiérrez, el “Chiruza” Gutiérrez, y complementado con la juventud y velocidad de jugadores como el “Shuky” Gutiérrez y los filiales. Por otro lado también está la "porra fiel" gente como Pedro Ávalos y Clarisa Quintero siempre apoyando al club, esas serian algunas de las fuerzas que fortalecieron al equipo en todo momento.

¿Cómo ves al equipo para la próxima temporada?

Estoy convencido de que será un equipo que va a competir; lo veo fuerte y con posibilidades de estar en liguilla y de hacer un muy buen papel.

¿Cuándo y dónde empezaste a jugar fútbol?

Empecé en mi casa con mis hermanos, desde chicos como a la edad de seis años hacíamos equipos de dos para dos y fue ahí donde me fui formando como futbolista. Posteriormente comenzamos a jugar en estadios grandes con gente mayor; fuimos una generación de jugadores juveniles que medíamos fuerzas con jugadores consolidados de la región, jugadores con los que tuvimos muchos roces futbolísticamente y así fue como inicie. Ya después, por azares del destino me tocó conocer el profesor Horacio Zúñiga y Omar Gutiérrez quienes me enseñaron la parte técnica-estrategias de juego, y con quienes aprendí a ver el futbol desde diferentes ángulos, jugando diferentes posiciones, siendo la parte defensiva donde mejor desarrollo mi futbol.

¿Qué es lo qué más de gusta de jugar en la defensa?

Lo que más me gusta es la adrenalina que se experimenta en cada jugada, ese mano a mano contra jugadores rápidos, habilidosos de buen regate, la responsabilidad que exige la posición sin duda alguna me generarán altos niveles de adrenalina. Y creo que esa es la posición donde más adrenalina se experimenta, donde se agudizan al máximo tus sentidos, siempre leyendo cada jugada y cada jugador así como analizando sus habilidades y la posición en ese momento y todo eso durante 90 minutos, sin duda alguna algo maravilloso.

¿Cómo se mantiene en forma un futbolista en una situación como la que estamos viviendo?

Si bien se complica jugar al futbol por la contingencia sanitaria, también es cierto que esta situación nos da la posibilidad de entrenar otras partes tan importantes en el futbol; habilidades individuales como: la velocidad, la condición física, el regate, los cambios de ritmos, el toque de balón. Todos esos detallitos que hacen único a cada futbolista, estas habilidades si se pueden entrenar y la pandemia no es ningún impedimento siempre y cuando se busque la forma de hacer las cosas bien.

