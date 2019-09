Reporta el primer extranjero verde

A umenta la cifra.

A un total de 36 jugadores subió ayer la suma de elementos trabajando en el campamento de prácticas de Cañeros de Los Mochis con el arribo de cinco peloteros más que rápidamente se pusieron a las ordenes del coach Mario Ián Santana y trabajaron a la par de sus compañeros en otra jornada bastante agotadora en el estadio Emilio Ibarra Almada.

El fuerte sol que predominó ayer por la mañana en la región pegó fuerte en la llamada casa de los Cañeros de Los Mochis, pero valientemente y mostrando mucha actitud cada uno de los jugadores le puso muchas ganas al trabajo y no se rindieron ante las inclemencias del tiempo.

Nuevos elementos.

El mochitense Juan Bernabé Uriarte que viene de una buena campaña en las Menorees de Mets de Nueva York, asi como el también receptor Carlos Soto Jr. que trae buenos números de clase doble AA de Cardenales de San Luis, además de Misael López, y Héctor Villalobos que lo acaba de firmar Rojos de Cincinnati, así como el dominicano Héctor Silvestre, fueron las novedad en el quinto día de trabajo de los verdes que poco a poco van incrementando la carga de trabajo a cada jornada de preparación física.

"No se mucho de esta liga pero yo vengo a hacer mi trabajo, quiero ser un elemento importante que tenga Cañeros de Los Mochis esta campaña y estar en la serie final", dijo el dominicano Héctor Silvestre que se convierte así en el primer extranjero en el campamento de prácticas de los esmeraldas.

Nacido el 14 de diciembre de 1992 en San Pedro de Macoris, República Dominicana, Héctor Silvestre viene de defender los colores de los Rieleros de Aguascalientes en Liga Mexicana de Verano con una productividad de 2-4 en ganados y perdidos, una efectividad de 6.09 con 36 ponches en los 23 partidos donde vio acción en el equipo donde fue coequipero de Saúl Soto.

Más de su carrera.

"Me sentí bien ahí y eso me motivó para aceptar este nuevo compromiso en México en un circuito tan fuerte como me han dicho que es la Liga Mexicana del Pacifico", comentó el serpentinero de 26 años que se dice admirador de las carreras de sus compatriotas Robinson Canó, Bladimir Guerrero y Jhonny Cueto.

Héctor José Silvestre estuvo siete años en las Menores de Nacionales de Washington sin recibir nunca ese tan esperado llamado al equipo grande, pero eso no lo desilusiona ni le quita el ánimo como el mismo lo dice.

"Eso yo no lo puedo controlar, yo me siento a gusto conmigo por lo que hice allá porque siempre di el cien por ciento, ellos me dejaron libre y pues ni modo, ahora hay que enfocarnos a hacer un buen trabajo en México".

Comentó el nuevo serpentinero inicialista de Cañeros de Los Mochis.