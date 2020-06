Representar a Jahuara, el orgullo de Abel Sombra

Los Mochis, Sinaloa.- El delantero Abel “Ciro” Sombra se enfila al bicampeonato de goleo individual en la Primera Fuerza del Futbol Municipal, sin embargo su enfoque está en conquistar el título de Liga con los Indios de Jahuara.

La tribu ganó la Copa y el Campeón de Campeones en la temporada anterior, pero no pudo llevarse la Liga y ese es el principal objetivo para este año.

¿Cómo te sientes de estar liderando el goleo?

“Me siento muy contento por estar igual que el año pasado en el primer lugar de goleo, pero como le he dicho a todos mis compañeros y cuerpo técnico del Club Indios que para mí es lo que menos importa, yo quiero ganar un título de Liga y es el objetivo ahorita de sacar esto adelante”.

¿Cuándo empezaste a jugar futbol?

“A los 6 años empecé con EL DEBATE, “Chico” Bon me invitó a jugar allá, le dijeron de mi y contactó a mis papás y me llevaron a EL DEBATE”.

¿Cómo fue tu experiencia en EL DEBATE?

“Yo muy contento porque no había salido de aquí de Jahuara a esa edad, empecé como todos de a poco y gracias a Dios se fueron dando las cosas para seguir jugando bien, si fueron muy exigentes, pero fue por algo, gracias a Dios aprendimos a jugar bien, el toque de la pelota, fue una experiencia muy bonita jugar ahí en EL DEBATE”.

¿Quiénes te han apoyado?

“Yo estoy muy agradecido con el profe Cruz Basopo Muñoz quien ya falleció, fue el que me llamó al Club Indios cuando estaba en las juveniles y siempre me apoyó mucho”.

¿Qué significa jugar para Jahuara?

“Significa todo para mí el representar a Jahuara, es mi barrio, mi Ejido, que la gente esté contenta de tener en alto al pueblo, nos preparamos todo el equipo no nada más yo para sacar esto adelante, nos exigen mucho para estar en los primeros lugares, muy contento con todo el equipo por lo que se logró el año pasado y vamos por más esta temporada con el favor de Dios, todos los muchachos que integran el equipo se quieren sacar la espinita de ganar el título de Liga”.

¿Bicampeonato de goleo o título de Liga?

“Yo tengo un pendiente con el profe Cruz Basopo Muñoz, para mí sería lo principal ser campeón de Liga, ese era el objetivo del año pasado, no se logró y vamos por eso”.

¿Cómo te sientes al anotar?

“Feliz, yo lo dedico hacia arriba como todo el tiempo al profe Cruz Basopo Muñoz y ahora hago un corazón con mis manos para mi esposa y mi familia”.

¿Qué opinas de la situación que estamos viviendo?

“Tenemos que cuidarnos todos y quedarnos en casa, no salir mucho porque a la situación está grave”.

¿Cómo se mantienen en forma?

“Vamos al estadio un rato a lo principal, correr, tocar la bola y hacemos algunos ejercicios, cuidando la distancia, pero ya nos estamos quemando por volver a las canchas”.

¿Cuáles son tus mayores virtudes en la cancha?

“Me gusta mucho cobrar los tiros libres, afuera del área soltar la zurda, me gusta tirar a la portería, no se cabecear mucho pero me defiendo, aunque yo creo que lo principal es tirar a portería”.

¿A qué atribuyes tu despegue?

“Esto no es todo mío, es también gracias a mis compañeros, somos un equipo, para eso nos preparamos para estar en los primeros lugares de la tabla, se están dando las cosas en el goleo, pero es parte del equipo, si me lo llevo se lo dedicaré a mis compañeros y a la gente que nos está apoyando”.

