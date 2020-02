Responden al evento con causa de “Todos somos Jorge”

Los Mochis, Sinaloa. Quedó demostrado una vez más que, en momentos de solidaridad, el pueblo de Ahome siempre está unido.

Evento

Aficionados, autoridad municipal, boxeadores, luchadores, directivos y medios de comunicación se fundieron en uno solo en apoyo a la función de exhibiciones “Todos somos Jorge” que con mucho éxito se realizó este sábado en el auditorio Benito Juárez de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte.

“No tengo palabras para agradecer el apoyo de tanta gente. Sólo quiero decir ¡gracias y que Dios los bendiga!”, expresó muy emocionado Jorge Castro, quien requiere atención médica especializada tras los resultados negativos al extirparle un tumor cerebral en noviembre pasado.

Función

La cartelera incluyó nueve exhibiciones de box entre Abel “Waraní” Acosta vs Oswaldo “Magnífico” Castro, David “Zamorita” Reyes vs José “Cheché” Valenzuela, Eduardo “Gato” Quiñones vs Fernando “Maravilla” Verdugo, Juan Carlos “Zurdo” Sánchez vs Juan Carlos “Acorazado” Parra, Ernesto “Jimmy” Gámez vs Octavio “Tigrillo” Montero, Robert “Tito” Manzanares vs Rolando Mendívil, José Félix Jr. vs Roberto “Llantero” Acosta, Miguel González vs David “Huico” Galindo y Sergio “Sheko” Campos vs Juan Carlos “Wero” Márquez, que fue el duelo estelar.

Se realizaron rifas de articulos deportivos profesionales y autografiados.

También hubo espectáculo de lucha libre con una batalla campal de todos contra todos, donde el ganador fue Alma Grande para llevarse la Copa IMDA-Jorge Castro.

Ahí tomaron participación los gladiadores Dr. Terror, Power Ranger, El Renegado, Penumbra, Sagrado Tormento, Dark Fire y Cholo Chris.

Uno a uno fueron eliminándose, hasta que quedaron al final Alma Grande y Cholo Chris.

Alma Grande fue el ganador de la noche.