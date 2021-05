Ricardo Rubio pega dos jonrones en la Liga de Beisbol Burócrata Federal

Mazatlán. El prospecto Ricardo Rubio conectó dos jonrones y condujo a la victoria al equipo Auditoría SAT, que dobló 7-5 a Correos de México en la jornada nueve del grupo A de la Liga de Beisbol Burócrata Federal.

Rubio se fue de 4-2, igual que Rafael Carmona, pero este pegó doblete y triple. Orlando Benítez y Rafael Carmona Jr, de 4-2 cada quien. Por Correos, Roberto García, de 4-4; Francisco Carmona y Gildardo Tolosa, de 4-2 cada quien. Alejandro Leyva Prado, con siete entradas y un tercio de labor, fue el lanzador ganador, con relevo de Sergio Rendón.

Vicente López sufrió el descalabro.

En otro duelo, UAS superó 4-2 a Seguro Social. Miguel Sánchez venció en el duelo monticular a Jesús Paredes. Édgar Núñez bateó de 4-2 por la UAS, y por los contrarios, Víctor Rodríguez, de 4-1 con cuadrangular, y Álvaro Medina, de 4-2.

Más partidos

Magisterio triunfó 16-13 sobre Fedessp-Carpintería Lizac. Por los primeros, Alan Benítez y Jesús Valdez batearon de 6-4. Por los segundos, Alejandro Quintero se voló la barda, Andrés Tirado y Eloy Lizárraga, de 5-3 cada uno. Arturo Loera se embolsó el éxito y Nivardo Domínguez cayó.

Cobaes derrotó 8-7 a SCT Dizapama, donde Miguel Díaz se adjudicó la victoria sobre el perdedor, Mario Torrecillas. José Chávez conectó de 4-4 por los caídos. Picudos del Itmaz mantuvo el invicto al ganarle 14-7 a SNTE Sección 53 A.

Andrés Carrasco se apuntó el triunfo al ser apoyado por Daniel Rodríguez (bateó de 4-4), Juan Wong (4-3) y Daniel Vizcarra (5-3). Joel Ramos perdió y sus mejores bateadores fueron Mario Velarde (3-2), Víctor Hirales, Jesús Cantabrana y Francisco Sánchez (todos de 5-2).

Grupo B

SNTE Sección 53 B dobló 8-5 a SNTSA Sección 80. Julio Toledo levantó los brazos y Adrián Aguiluz fracasó en la lomita de los disparos. Mario Ilustre bateó de 5-5 por los exitosos; Osvaldo Orduño, de 5-3, e Isaac Rodríguez, de 5-2. Por Sección 80, Roberto Angulo, de 3-2 con jonrón; Adrián Aguiluz, de 4-4; Juan Arredondo, de 3-2, y Adán Hernández, de 4-2.

Poder Judicial Federal apaleó 14-6 a Guardia Nacional. Édgar Beltrán (5-4), Guillermo Páez (5-3) así como Carlos Parra (5-2) lucieron por los ganadores, y Carlos Andrade se llevó la victoria. Juan Camacho cayó pese al buen aporte de Víctor Sandoval (6-4), José García y Gabriel Cañedo (ambos de 6-3).

Issste se impuso 15-6 sobre Sindicato Sagarpa. Carlos Hernández ganó y sucumbió Antonio Lizárraga. Alejandro Leyva Castro (5-4) y Gabriel Manjarrez (6-5) brillaron por los triunfadores, y por los contrarios pegaron jonrones Ernesto Hernández, Osvaldo Lizárraga y Alberto Acosta.

Finalmente, Mazadrill-D-1-230 venció 15-14 a Titanes de Magisterio. Jesús Payán bateó de 5-4 por los triunfadores, Orlando Santillán, de 3-3, y José Cruz, de 3-2. Por los caídos, Bógar Osuna, de 4-2 con jonrón; Lucio Montoya, de 5-3, y José Sánchez, de 3-2. Miguel López fue mejor que Francisco Colado en el duelo monticular.

SIGUIENTE JORNADA (10)

Sábado 15 mayo, grupo A, a las 10:30 horas:

Correos vs UAS en el Polluelos uno.

Fedessp vs Auditoría SAT en el Sarabia dos.

Cobaes vs Seguro Social en el Polluelos dos.

Itmaz vs Magisterio en el Sarabia uno.

SNTE Sección 53 A vs SCT Dizapama en el Polluelos tres.

Grupo B, a las 10:00 horas:

Guardia Nacional vs Titanes de Magisterio en el Sarabia tres.

Sagarpa vs Poder Judicial Federal en el Muralla dos.

SNTSA Sección 80 vs Mazadrill en el Muralla uno.

SNTE Sección 53 B vs Issste en el Cangrejos.