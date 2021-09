Rodará de nuevo el balón; presentan una edición más de Copa Mazatlán

Mazatlán.- Por segunda vez en la historia de Mazatlán FC, los Cañoneros organizarán la Copa Mazatlán.

En conferencia de prensa, estuvieron presentes: Ernesto Noris, director de Maz Sports Marketing; Miguel Noris, presidente de Copa Mazatlán; Brenda Sosa, jugadora de Mazatlán FC Femenil y Luis César, director deportivo de Mazatlán FC.

"Para es muy importante desarrollar está copa tan importante en la región, es importante el desarrollo integral que no puede ayudar a mejorar a los jóvenes de la región", comentó Luis César.

A finales de octubre se desarrollarán los torneos de fútbol 11 al Futbol nueve, mientras que la modalidad de fútbol siete sería a principios de noviembre.

Del 27 al 31 de octubre, se jugarán las modalidades de fútbol nueve y fútbol 11.

Siendo en las categorías desde la Sub-5 hasta la Sub-9 la modalidad de Fútbol nueve.

Las categorías restantes de Sub-10 a Sub-19 serán en la modalidad de fútbol 11. Además de las categorías Libre Varonil y Libre Femenil.

También habrá categoría Femenil Sub-13, Sub-16 y Sub-19.

El día miércoles 27 se dará el registro de los equipos y junta previa, el jueves se dará la primera jornada, siendo el domingo 31 las finales de la Copa.

Del 3 al 7 de noviembre se llevará a cabo la categoría Futbol siete.

Habrá 15 categorías desde la sub-5 hasta sub Sub-15 y Sub-17. Además de las categorías especiales: Libre Varonil y Femenil,

En las dos categorías, tiene garantizados tres partidos, hidratación en todos los espacios deportivos, la premiación en el Kraken, visorias durante el evento, se van a utilizar tripletas de árbitros para todos los partidos.

Con transmisión de más 200 partidos en vivo.

" La finalidad es generar nuevos jugadores y jugadoras para Mazatlán FC. Además de generar el turismo deportivo, hemos trabajado como agencia de manera congruente. Esto se ha reflejado desde la llegada del Club, con la alianza para organizar la Copa Mazatlán.

No podemos dejar de lado el tema del Covid-19, cumplir con los protocolos que marca la secretaría de Salud, el que se cumplan todos los protocolos en todas las sedes", mencionó Ernesto Noris.

En la conferencia, Brenda Sosa compartió su experiencia de cómo gracias a la Copa Mazatlán llegó a Mazatlán FC Femenil.

"La verdad yo no me daba cuenta que estaba siendo visoriada por directivos del Club, venía con la intención de ganar la copa y no de terminar en un equipo profesional. La Copa Mazatlán es una buena oportunidad para todas las personas que puedan venir, uno siempre tiene que dar lo mejor para cumplir sus sueños", comentó Brenda.

Brenda destacó la edición pasada con su equipo y llegaron a la final, la cual ganaron su gol. Después de un proceso de una semana de visorias logró quedarse en el equipo Femenil de las Cañoneras, donde se ha establecido como una de las jugadoras de confianza de Miguel Hernández.

Habrá jóvenes que serán visoreados, principalmente por Mazatlán FC.

Desde ya las inscripciones están abiertas y serán equipos de todo el país los que participen en esta justa