Rubi Soto quiere seguir marcando su historia

Los Mochis, Sinaloa.-La delantera mochitense Rubi Soto es ya la máxima goleadora de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero quiere un campeonato y seguir haciendo historia con el club tapatío.

¿Cómo has pasado la cuarentena?

Entrenando en casa y aburrida, estoy más acostumbrada a estar en movimiento todos los días, entrenar en campo, es un poco complicado entrenar en casa, pero echándole ganas para regresar muy bien cuando empiece el nuevo torneo.

¿Qué opinas de esta situación?

Está muy difícil, la situación está cada vez más complicada ya que muchas personas todavía no creen en lo que está sucediendo, lo más factible es quedarse en casa y cuidarse y que las personas entiendan que esto no es un juego, que por esta situación muchas personas ya no tienen el mismo salario.

¿Qué indicaciones les dio el club?

Estuvimos dos semanas entrenando, pero no salíamos del club, hay una casa donde hacemos concentraciones y todas estábamos ahí, nos levantábamos a entrenar y cada quien con todas las precauciones, después yo no podía volar porque habían cerrado el Aeropuerto de Guadalajara, me vine el autobús y era muy complicado porque viaja mucha gente, las precauciones que nos dijeron es que no saliéramos, estábamos monitoreadas literalmente, hacíamos doble sesión y se daban cuenta si estábamos en casa y que cuidáramos a nuestra familia, que más por ellos viéramos, que nosotros estamos más jóvenes con el sistema inmune más fuerte.

¿Cómo entrenaban?

Estábamos esperando noticias de la Liga, estuvimos entrenando 82 sesiones, no teníamos descanso y recibimos esa noticia fue duro para nosotros ya que teníamos enfocado algo muy claro para el torneo que es llegar a la final, conseguir el segundo campeonato para Chivas y fue duro ya que nos estábamos preparando muy bien, seguimos, pero creo que si baja un poco la intensidad al saber que ya no tienes nada en puerta, estamos para regresar el 15 de junio para exámenes médicos y ver qué pasa con la Liga.

¿La pausa llegó en un mal momento?

Para mí fue muy triste porque voy saliendo de ese capullito y creo que para esto fue muy complicado ya que iba muy bien en el torneo, estaba marcando diferencia, había tenido uno de mis mejores torneos aunque iban 10 jornadas, era uno de mis mejores torneos y a esperar estar mejor para superar todo esto.

¿Qué opinas de la decisión de suspender?

Yo siento que estuvo bien, creo y estoy consciente de que es lo mejor para todos ya que se está viviendo una crisis muy fea aquí en México y eso es para el cuidado de todos, creo que el futbol si es de mucho contacto y aunque digan que no, eso si trae mucho problema.

¿Cómo fue tu incursión en el futbol?

Empecé a jugar en la primaria, más que nada con niños, de ahí cuando pasé a la secundaria un equipo ya de señoras me invitaron a jugar, yo tenía 13 años y fui, ya de ahí me empezaron a agarrar para selección Ahome, Sinaloa y así fue como llegué, me decían la “7 Ligas”, jugaba en todas partes, estuve 3 años en Guadalajara, le fui a los 16 y regresé a los 18, estuve en una escuelita de Chivas, de ahí fue como tuve ese vínculo ya con Chivas.

¿Por qué el futbol?

No sé, toda mi familia es beisbolista, nadie ve el futbol de mi familia, mi papá lo empezó a ver hasta que yo empecé a salir en la tele, mi mamá no quería que yo jugara futbol, mis hermanos me lo inculcaron porque jugaba con ellos en el parque desde niña y ahí empecé a agarrarle amor a este deporte y gracias a Dios me ha llevado a algo muy bueno.

Qué significa jugar en Chivas?

Amor y pasión, porque desde chiquita, desde que tengo conocimiento le voy a Chivas, para mí siempre había sido un sueño jugar en un club tan grande, con una afición tan grande como lo son los Chivahermanos, la verdad que a dónde vayas siempre hay un Chivahermano como dicen y más que nada yo lo considero más pasión y amor.

¿Qué significa ser la máxima goleadora de Chivas?

Es algo que yo la verdad no me esperaba, nunca pensé llegar como a ese momento, yo si buscaba hacer historia en el club dándole algún campeonato o poniendo todo de mi parte, pero jamás pensé ser la histórica de Chivas, poner mi huellita y recibir muchos reconocimientos por muchos futbolistas y más que nada Omar Bravo me llamo y me dijo que se había enterado de lo que estoy haciendo para Chivas y de que voy a seguir marcando historia ahí si Dios quiere, es algo la verdad inexplicable.

¿Por qué no quisiste jugar la primera temporada?

Porque estaba en la Universidad y yo quería dejarla, le dije a mi mamá, no me voy a ir hasta que termine y cuando vi que Chivas quedó campeón ya dije no, yo me voy, no puedo perder esta oportunidad, están pasando los años y ya más grande posiblemente ya no pueda jugar y tome la decisión de irme, me arriesgue y la verdad no me arrepiento para nada.

¿Qué papel ha jugado tu familia?

El más importante, creo que son las personas que más me han apoyado, a pesar de la distancia ellos van mucho a verme a jugar y eso es lo más importante que la familia no te deje de lado, ellos son la parte más importante de mi vida, ellos son los que han sacado adelante todo eso y por ellos estoy donde estoy.

¿Qué tanto apoyo recibe el futbol femenil?

El futbol femenil no tiene tanto impulso porque no hay muchas marcas que lo patrocinen, creo que el futbol también se va mucho a base de patrocinios, creo que Chivas ha apoyado demasiado, creo que es el equipo más completo, creo que falta poquito, pero no podemos exigir tanto porque no tenemos la misma proyección que los hombres, al estadio no van a vernos tanta gente como va con los hombres, el estadio no saca lo que aporta, esperemos que en los años que vienen la gente vaya a apoyarnos más y creo que así es como va a ir creciendo un poco más el futbol femenil.

¿Cómo es el nivel de futbol femenil en Sinaloa?

Es fuerte, cuando yo representaba a Sinaloa siempre decían que es un estado que tiene mucho impulso, las niñas si tienen ese sueño deben pelear porque hay mucho nivel, mucho potencial para hacerlo.

¿Qué tanto ha crecido futbol femenil en Sinaloa?

Yo veo niñas desde Chupones y eso me llena de orgullo y me motiva aun más, intento transmitirle eso de que le echen ganas, si ese es su sueño en algún momento lo van a cumplir, tienen que salirse de la zona de confort porque no todo les va a llegar a las manos, uno tiene que luchar y sacrificar muchas cosas para poder conseguirlo.

¿Jugarías en el América?

No sé, no lo creo, pero tampoco lo dejo de lado, no sé que depare mi futuro en el futbol.

¿Qué opinas de la posibilidad de que haya Primera en Mazatlán?

Yo me alegré bastante cuando supe de esa noticia, porque voy a venir a jugar acá a Sinaloa y va a ir mucha más gente a verme jugar, vamos a tener mucho más apoyo creo aquí, ojalá resulte, que la gente apoye bastante, porque Sinaloa es más de beisbol, ojalá las personas apoyen para que esto rinda frutos y algún día ojalá pueda jugar con el equipo de Mazatlán.

¿Cuáles son tus objetivos?

Seguir marcando historia creo que es mi principal objetivo y más que nada llegar a ser campeona con Chivas eso es lo que más me alegraría, desde que entré es lo que busco regalarle una estrellita más al escudo y a la institución, seguir triunfando para que se me abran más puertas, espero algún día poder jugar fuera de México y más representar a mi país.

¿Piensas en la Selección?

Creo que representar a tu país está un poco duro porque no depende de ti, tu puedes hacer las cosas bien en el torneo, en la Liga, pero muchas veces esa cadenita ya tiene muchos años, la mayoría son las mismas jugadoras de años atrás, no es muy común que convoquen a niñas de la Liga, no sé por qué razón, esperemos y eso cambie pronto, pero estoy haciendo la lucha por alguna convocatoria ahí.

¿Con qué equipo te gustaría jugar en Europa?

Ir a Europa con cualquier equipo, saliendo de México tu sabes que vas a triunfar, que vas por cosas mejores, vas a llegar a un equipo con mucha más experiencia y un mejor futbol, no por menospreciar a México, la Liga Mx ha crecido bastante, pero allá son otro tipo de cosas, yo le voy al Barcelona, Messi es mi jugador favorito, pero no es de que yo diga quiero ir al Barcelona, quiza estando en Europa se me puedan abrir muchas más puertas.

