SNTE Sección 53 A se embolsa la victoria

Con lanzamientos de Joel Ramos, SNTE Sección 53 A se impuso 8-2 a Magisterio en el grupo A de la Liga de Beisbol Magisterial, edición 35, que celebró su séptima jornada.

Ramos fue apoyado por la ofensiva de Julio Hernández (4-3), Javier Navarro (5-3), Érick Sánchez (3-2) y Víctor Hirales (4-2).

Enrique Loera perdió pese al buen bateo de Manuel Rodríguez (4-3), Alejandro Pulido y Alan Galindo (ambos de 4-2).

En otro frente del grupo A, SCT Dizapama ganó 10-6 a Carpintería Lizárraga.

Javier Rivas dobló en el duelo monticular a Candelario Medina.

Alfredo Padilla y Juan Osuna batearon de 6-4 por Dizapama. Por los contrarios, Jesús Cázarez, de 4-2 con jonrón.

Más duelos

UAS y Auditoría SAT empataron 7-7 en duelo suspendido por límite de tiempo. Por los primeros lanzaron Benjamín Peraza, Víctor Ramírez, y Antonio Monroy. Por los segundos tiraron Alejandro Leyva y Abel Cruz.

Roberto Zataráin pegó de 4-2 por UAS, y Ramón Sandoval, de 5-2.

Por Auditoría SAT, Abel Cruz, de 3-2 con cuadrangular; Alejandro Leyva, de 4-2, y Jesús Osuna, de 5-2.

IMSS dobló 7-5 a Cobaes.

Leer más: Anthony Edwards brilla en el sorpresivo triunfo de Minnesota sobre Miami

Manuel Jaramillo se apuntó el triunfo y el revés recayó en Jesús Díaz.

Íker Guevara y Marco González, de 2-2 cada uno por los ganadores. Por los caídos, Carlos San Juan, de 3-2, y Christian Burgueño, de 1-1.

Grupo B

Titanes del Magisterio apaleó 12-5 a Hospital General, donde sobresalió la actuación de Leonardo Osuna, que disparó de 5-5 con un jonrón. Sus compañeros Luis Torres y Raúl Peraza, de 4-3 cada quien.

Por los perdedores, Alejandro García, de 4-4, y Mario García, de 3-3.

Francisco Colado fue el lanzador victorioso y apechugó el descalabro Víctor Patrón.

Issste batalló pero superó 8-7 a Buscatucasa.mx-Sección 80.

Alejandro Manjarrez ganó el duelo de serpentineros a Salvador Betancourt.

Felipe Andrade y Eduardo Fonseca, de 4-2 por los exitosos. Por los derrotados nadie repitió de hit.

En otro buen duelo, D-1-2301 venció 7-5 a Poder Judicial Federal.

Ramón Medina levantó los brazos y Manuel Muñoz sucumbió.

Jesús Payán e Isaac Rodríguez, de 4-3 cada quien por los vencedores. Por los caídos ninguno sobresalió con el madero.

Leer más: Santiago Ormeño no festejara si mete gol ante la Franja del Puebla en Cuartos de Final

Finalmente, SNTE Sección 53 B sin piedad apaleó 12-3 al cuadro de la Secretaría de Salud.

Los mejores bateadores de SNTE fueron Cruz Alduenda, de 4-3; Sergio Aguilar y Brian Ibarra, de 5-4 cada cual.

Saúl Andrade se apuntó la victoria.

Rol de juegos, jornada 8 (Sábado 27 de noviembre).

Grupo A: Cobaes vs SCT Dizapama en el campo uno del Club Sarabia.

UAS vs IMSS en el campo Cangrejos.

SNTE Sección 53 A vs Carpintería Lizárraga en el campo tres del Club Polluelos.

Magisterio vs Auditoría SAT en el campo dos del Muralla.

Grupo B: Hospital General vs Buscatucasa.com-Sección 80 en el campo uno del Club Polluelos.

D-1-230 vs Titanes del Magisterio en el campo dos del Chololos.

Secretaría de Salud vs Issste en el campo dos del Polluelos.

SNTE Sección 53 B vs Poder Judicial Federal en el campo tres del Club Sarabia.

NOTA: Todos los juegos son a las 10:00 horas, con 30 minutos de espera.