Se conoce esta noche a los invitados a la final del Torneo de las Mamá-Fut

Guamúchil.- Conociendo el temperamento y la garra de todas las jugadoras involucradas, noche de alarido se espera este miércoles en la ronda de semifinales del Torneo de las Mamá-Fut en su edición Isabel Leal Quiroa.

No hay mañana para los perdedores, por lo que los cuatro equipos invitados se juegan el todo por el todo buscando el boleto a la gran final.

Los encuentros semifinalistas son a partir de las 20:00 horas en la cancha Anexa 2 de manera simultánea. Atléticas-El Buen Té-Betesda se enfrenta a Rebeldes-Magical Machine Shop-Romeo Gelinec. De igual forma, en el otro agarre eliminatorio, Paulinas, F.C.-Imdesa se mide a Malcriadas-Soy Iguanos.

En caso de empate en los choques de esta noche, todo se definirá en la siempre dramática serie de penales. Malcriadas consigue de último momento el pase a semifinales, favorecido con el empate a ceros en duelo pendiente efectuado el marte por la noche entre Gladiadoras y Guerreras. Estas útimas tuvieron la gloria y el boleto en sus manos pero fallaron un penal.

En resultados del cierre del rol regular Rebeldes-Magical Machine Shop-Romeo Gelinec se impone 1-0 sobre Poderosas-Beba Osuna-Pemex Dija-Servicio Gasolinero.

Martha Urías se alza como la heroína de Rebeldes al marcar el gol del triunfo y de la diferencia. La victoria le permite a las ahijadas de Romeo Gelinec terminar en el subliderato con 31 puntos, mientras que sus victimadas cierran en el sótano, sin poder sumar.

En otro cerrado encuentro de la última jornada del rol regular, Atléticas-El Buen Té-Betesda da el campanazo y supera 1-0 al líder, Paulinas, F.C-Imdesa, gracias a solitario gol de María Moreno.

De esta manera, Atléticas ocupa el tercer escalón de la tabla con 29 unidades, tres menos que Paulinas, que se mantuvo con las uñas en la cima.

En choque no menos dramático, Malcriadas-Soy Iguano derrota angustiosamete también 1-0 a Perseverantes. Malcriadas termina en el cuarto lugar del casillero, con 21 puntos, por 16 de Perseverantes, que se queda en el penúltimo escalón y fuera de las semifinales.

Y mientras así concluye el rol regular, los cuatro clasificados le dan la vuelta a la página y fijan la atención para esta noche en los choques de semifinales. La situación luce muy pareja y no hay favoritos. Hasta el momento el cuadro de Atléticas se sabe fue el menos goleado, con apenas dos tantos recibidos. En el goleo individual la corona le correspondió con seis perforaciones a Yéssica Mundo, la artillera de Paulinas, F.C.