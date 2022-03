Se derrumba la Primera Libre en el Futbol Municipal; Infantes también se baja del barco

Guamúchl.- Por esfuerzo y ganas no ha quedado de organizadores y delegados de equipos, pero la categoría Primera Fuerza Libre no responde como todos quisieran en la actual temporada del Torneo Municipal de Futbol.

Primero fue la pandemia, y ahora la apatía de algunos conjuntos, tienen al máximo circuito en serios problemas y al borde del precipicio. La jornada nueve del pasado fin de semana se vio empañada por dos forfits. En uno de los juegos programados, Refacciones del Pacífico vence por la vía de la vergüenza a Infantes de Guamúchil. El conjunto de Sergio “El Patas” Sánchez ya había dado muestras de abandonar la competencia una semanas atrás, sin embargo, se mantuvo al pie del cañón, incluso sacando buenos resultados, pero al final de cuentas la bomba explota, y anuncia su retirada definitiva tras este forfit sufrido. El estratega de Infantes lamentó la situación y dijo: “Siento avisar que nuestro equipo abandona el torneo. Hice todo lo posible y lo que estuvo a mi alcance, pero por más que traté de componer esto la gente no jala, y con pena lo informo”.

Por su parte, Tamazula II también se anota tres puntos sin sudar la casaca, debido a que su rival, PAS-Álamos, F.C., no acudió a la cita. Aquí el D.T. de Álamos, Jesús Mora, también se mostró molesto y decepcionado por la situación. “Después de tantos años, es la primera vez que pierdo un juego así. Los plebes de hoy en día no tienen responsabilidad”, expresó.

En el único agarrón que tuvo acción, Deportivo Chuy Higuera mantuvo su buen paso goleando 7-2 al sotanero, Frutería Moreno. Brandon Inzunza Lara orquesta de nuevo el ataque y se despacha con cuatro goles, seguido por Luis Sánchez, que logra dos, y por Francisco Elizalde, que cierra la cuenta con uno. Por los derrotados descuentan Irving Inzunza y Rodrigo Sánchez.

En esta novena jornada, Addi Accesorios-The Boiling-Shrimp in Bag le ganó administrativamente a Vago Style, mismo que hizo Club Sebastián-Argam Centersobre el representativo de Mocorito. Este jueves se abre la segunda vuelta con los ocho equipos que se mantienen en la pelea, y ya con un nuevo rol de juegos.