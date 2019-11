Se formará una nueva Liga de Futbol

El destituido Comité Municipal de Futbol que encabeza Víctor Contreras López, planea la creación de un nuevo circuito, a la par de la Liga Municipal que hace unos días lanzó su convocatoria con el aval del Instituto Municipal del Deporte de Ahome.

La decisión

El lunes, en reunión celebrada en el estadio Doctor Juan Navarro Escoto, los todavía presidentes de Liga, tomaron la decisión de independizarse del Comité que encabeza de manera interina Amado López, según declaró Víctor Contreras.

“Nosotros somos los que tenemos la representación, nadie nos ha quitado como presidentes de Liga, nadie nos ha invitado a la otra liga, los delegados tomaron la decisión y la Asociación Civil que tiene el Comité es la que va a lanzar la convocatoria, va haber conferencia de prensa el jueves o viernes”.

El directivo dio a conocer que la gran mayoría de los presidentes de Liga, desde Chupones hasta la Máster Diamante apoyan el movimiento, a excepción de la Juvenil C y las Terceras Fuerzas que desde la temporada anterior no se afiliaron a ellos.

“Nosotros vamos a coordinar todas las categorías, el lunes estuvieron presentes desde Chupones hasta Primera y Segunda Fuerza, con excepción de la Primera Juvenil que está Poncho al frente pero dirige Jorge Valdez, fue la única que no se presentó, pero nosotros vamos a hacer Benito Juárez también y de los viejos, Máster, Oro y Diamante, todos están con nosotros”.

Ante la posibilidad de que las autoridad Municipal no les preste los campos públicos, ya se tiene previsto la utilización de espacios privados en los que de hecho ya se tiene actividad de manera constante.

“Ayer lo comentabamos, tenemos varios campos particulares que vamos a utilizar, ya hemos hablado con algunos, los mismos que se han usado siempre, Furamochis, Adrián Ledesma, Oratorio Domingo Savio, Oratorio Don Bosco, Federal 2, hay mucho donde, nosotros ya sacamos cuentas y vimos que si se puede, de antemano los juicios que van caminando ahí están, nosotros vamos a esperar que las sentencias que se dicten sean a favor del futbol y ahí estamos, tenemos que esperar, tener resistencia, pero no podemos bajar los brazos”.

Contreras López señaló que los presidentes de Liga no fueron tomados en cuenta para la elección del homenajeado de la Liga Municipal, situación de normalmente se decide mediante una votación abierta.

“Amado mintió en la conferencia de prensa, dijo que había tomado en cuenta a los presidentes de Liga, no se a quiénes, a nosotros nunca se nos tomó en cuenta para el nombre de la temporada, nosotros cuando ponemos el nombre de la temporada que será Salvador Barajas, nosotros lo votamos y ahí se volvió a mentir, dijo que por whatsapp se había consultado y a ningún presidente de la Liga Municipal nos tomó en cuenta Amado”.

El directivo asegura que esto será un parteaguas para el futbol de Ahome y culpa al Instituto Municipal del Deporte de causar una división que debilitará a los representativos que participarán en los torneos Estatales.

“Nosotros ya vimos que aquí es el parteaguas, todo el mundo lo tiene que ver, el Instituto está dividiendo al futbol como se hizo en su momento con la Paco Rosas, él lo está dividiendo y es una mala decisión, porque nosotros como futbol de Ahome nos debilitamos al momento de representar a las selecciones”.

Víctor adelantó que si no reciben horarios para programar sus juegos, se verán en la necesidad de no jugar en el Navarro Escoto.