Se llegó la hora para el debut para el boxeador de Guamúchil Miguel “Thunder” Medina

Guamúchil, Sinaloa.- No hay hora que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y es hoy el debut en el profesionalismo del joven boxeador de Guamúchil Miguel Ángel “El Thunder” Medina. El joven prospecto, de apenas 16 años de edad, se presenta en el box de paga enfrentando en Tepic, Nayarit al también sinaloense Daniel Rendón, en pelea a cuatro rounds en la división de peso Ligero.

“El Thunder” viene de realizar una gran preparación física pese a la contingencia sanitaria, por lo que lleva una gran confianza en salir hoy con los brazos en lo alto de tierras nayaritas. En su preparación inclusive tuvo de sparring a Nazario Castro, el Campeón del Pueblo, y éste constató la gran calidad del juvenil. También estuvo en el establo del “Cochul” Montiel, en la ciudad de Los Mochis, y dejó grato sabor de boca.

Tanto su promotor José Luis “El Zurdo” Camacho, como su padre y mánager, el exboxeador Miguel “El Abanico” Medina, consideran que la gran pegada y buena preparación que realizó “El Thunder” deben sacarlo adelante en este histórico compromiso.

Ayer fue la ceremonia de pesaje y el joven promesa alvaradense no tuvo ningún problema para dar el peso.

El sonorense pero avecindando en Salvador Alvarado, Joaquín “El Bandolero” Murrieta, regresa a Tepic para reivindicarse después de poco más de un año de aquella controversial derrota que sufrió ante Armando “El Toro” Reséndiz. Su rival será Ramón “El Cholo” Barajas, pupilo del excampeón Alberto “El Toro” Rosas.

El angosturense Nazario Castro también estaba programado para esta cartelera, pero de última hora se le cayó la pelea por asuntos relacionados con el contrato, y en su lugar viajó Juan “El Poblano” Hernández. La función de hoy es a puerta cerrada.