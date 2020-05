Se llevará a su tumba gratos recuerdos del beisbol

Guamúchil, Sinaloa.- Fuera de todo reflector, pero con un trabajo impecable, el decano anotador oficial de beisbol, Daniel Valle Peñuelas, recuerda los grandes momentos que ha vivido.

Le ha dedicado 26 años a una de las ligas más fuertes y reconocidas en el estado de Sinaloa como lo es la Arturo Péimbert Camacho, recorriendo gran cantidad de comunidades de los municipios de Angostura, Mocorito, Guasave, Sinaloa y Salvador Alvarado.

Recuerda con mucho agrado la primera vez que pasó a ser parte del beisbol como anotador oficial. Ya tenía 47 años de edad y recibe la invitación del profesor Mario Gaxiola.

El primer estadio que visitó con pluma y carpeta en mano fue el de Higuera de los Vega, Mocorito, donde Sandilleros recibía a Cerveceros de Tamazula II, que a la postre estos últimos saldrían campeones al mando de Salatiel Sánchez.

Considera que su mayor satisfacción es haber cumplido a cabalidad con este circuito tan importante, al grado de no haber fallado a un solo juego hasta el momento, ni por enfermedad. Aparte de ser anotador de beisbol, tenía su trabajo de base en un módulo de riego, y recuerda que no sabía cómo se las ingeniaba, pero le solicitaba a un compañero que lo cubriera los domingos durante el día para poder ir a trabajar como anotador, eso sucedió a lo largo de 14 años.

A veces llegaba casi sin motor o sin balatas mi carro, porque se me olvidaban los topes o porque se me olvidaba echarle aceite, pero llegábamos y cumplíamos.”

En 26 años son muchos los juegos inolvidables de los que ha sido testigo, pero opina que jamás olvidará aquel juego de la gran final donde Potros de San Rafael quedó campeón ante Águilas de La Trinidad en el estadio Francisco Carranza Limón, de la ciudad de Guasave.

“Cómo olvidar aquella tremenda gama de peloteros de Potros, como José Sánchez y Alfredo Peñuelas, entre otros, así como su mánager Alonso Moreno, ‘El Bolas’, el recuerdo de ese campeonato me lo llevaré hasta la tumba”, expresó.

A Daniel Valle “lo envenenan” con el micrófono, por lo que otra de sus pasiones es ser animador en el beisbol y cualquier otro evento. Y todo eso nació cuando apenas tenía 14 años y en cierta ocasión en un carnaval en San Rafael, siendo reina Finita Gaxiola, el encargado de animar la fiesta se enfermó. Faltaba “alguien que echara grito, y no sé a quién se le ocurrió decir: ‘Ahí está Daniel, el hijo de doña Marita”, expresa con gran emoción.

“Agarré el micrófono y parecía como si hubiera tomado una chupaleta o un vaso con agua, se me hizo tan familiar ese aparato, que a los cinco minutos ya no quería que nadie me lo quitara”, recuerda Daniel Valle.

“Desde ahí me entró el gusanito, nunca le tuve miedo a un micrófono. He sido animador hasta en las fiestas de Santa Rita, de San Rafael. Trabajé en los cines anunciando las películas, es más, cuando conocí a mi esposa, ella confesó que se enamoró de mí por la voz”, comenta entre risas el gran “Dany” Valle Peñuelas.

