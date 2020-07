Se ocupa disciplina y compromiso para sobresalir

Guamúchil, Sinaloa.- La consistencia y disciplina le han permitido a Pedro Antonio López González ir subiendo escalones poco a poco.

¿Cómo inició el gusto por el deporte y qué fue su inspiración?

Hace muchos años comencé haciendo ejercicio en gimnasio convencional, después le entramos al beisbol, donde aparte de practicarlo, también tomamos responsabilidad dirigiendo el Club Deportivo Guamúchil Viejo y participando en la directiva de Garbanceros.

Posteriormente conocí el crossfit, que es la disciplina que actualmente practico. También le entramos a la promoción del softbol tanto en la rama varonil como femenil.

¿Qué es lo más gratificante que te queda finalmente siendo promotor e instructor?

Como promotor del deporte lo que queda es la amistad. Como atleta de crossfit, el llevar el cuerpo al límite de su capacidad, realizar ejercicios cada vez mejor ejecutados, levantar más peso, realizar movimientos gimnásticos mejor cada vez, tener mejores tiempos al momento de correr, pero sobre todo lo más gratificante como atleta es mantenerte sano fortaleciendo el sistema inmunológico. Como coach (instructor) ver el desarrollo de un atleta y ya convertido en mejor persona.

¿Qué se ocupa para llegar a ser un atleta de élite?

Disciplina y compromiso. En crossfit hay una pirámide jerárquica que comienza con la nutrición, seguida del acondicionamiento metabólico, los movimientos gimnásticos, el levantamiento de pesas y, por último, el deporte, que sería la especialización o la maestría.

Crossfit es simple pero no sencillo, solo es cuestión de saber escalar (adaptar) los movimientos de cada persona para llevarlos al límite, según su capacidad.

¿Cómo calificas en general al deporte del municipio?

En toda la región del Évora hay mucho potencial, hablamos de Guamúchil, ahí están los jóvenes de halterofilia, que últimamente han dado muchas medallas al municipio. En futbol y beisbol hay mucho talento y eso habla de que se hacen bien las cosas.

Qué decir de Angostura, tiene buenísimos levantadores de pesas que se han formado en La Reforma. Mocorito tiene muy buenos futbolistas y muy buenos corredores, que siempre destacan en las competencias de la región y de Sinaloa.

Se viven tiempos complicados a raíz de la contingencia sanitaria, ¿cómo imaginas será la reactivación del deporte?

Me imagino que el regreso a la “nueva normalidad” será con medidas de seguridad que la misma Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos plantean.

Siento que al regresar a la actividad deportiva tenemos que hacerlo con una buena mentalidad, estar conscientes de que el deporte es la primera línea de acción en cuestión de la medicina preventiva.

¿Algún mensaje a los deportistas y población en general?

A los deportistas, que no se limiten, el hecho de que los centros de acondicionamiento físico estén cerrados no quiere decir que no pueden realizar actividad física. A la población, que utilicen el tiempo que tenemos para activarnos físicamente.

A las personas que tienen la necesidad de salir a trabajar, dar gracias a Dios, primero que nada por tener ese trabajo. Que se cuiden, tomen las medidas de seguridad necesarias como se indican.

No desesperarse y hacer caso a las indicaciones que nos manda el Sector Salud, que pues aunque unos salimos perjudicados por la cuestión laboral, al final ellos saben que las acciones tomadas son por el bien de la sociedad. Confiemos en ellos.

