Selecciones de OIimpiada tienen torneo de fogueo

Las selecciones femeniles se foguean.

Culiacán, Sinaloa.- Con el objetivo de coadyuvar al Programa Federal Preventivo del Fortaseg, así como para que las selecciones de Olimpiada se fogueen, la Liga Municipal de Futbol Femenil de la SSPyTM llevará a cabo un Torneo Cuadrangular Relámpago, teniendo como escenario la cancha de la Unidad Deportiva del Policía ubicada en Prados del Sur.

Se premiará con trofeos a las campeonas y subcampeonas.

Es importante mencionar que como estímulo por su participación se les dotará de playeras alusivas al programa a todas jugadoras y un balón de reconocida marca por equipo.

LAS ACCIONES

La actividad dará inicio este jueves con tres cotejos:

Selección U-13 vs Jimper (18:00 horas); Selección U-15 vs 4 (19:00); y Club Pemex vs Riberas del Humaya (20:00).

Para este viernes 13: Riberas vs Jimper (18:00 horas); Selección U-13 vs Pemex (19:00); y Doradas vs 4 (20:00).

El día sábado 14 se celebrará solamente un cotejo, entre Selección U-13 y Riberas (17:00).