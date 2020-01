Selecciones de Sinaloa no irían a los Nacionales

Las selecciones de Sinaloa están en serio riesgo de no asistir a los campeonatos y torneos Nacionales de Futbol que se llevarán a cabo en los próximos días, por falta de transporte. Los selectivos de las categorías 2002, 2003 y 1999, tienen compromisos para representar al Estado, pero el apoyo parece que no llegará.

Los torneos

La categoría 2002 tiene su Campeonato Nacional en Toluca, Estado de México del 18 al 24 de enero, la 1999 (Sub 20) disputaría el Torneo Nacional en Monterrey, Nuevo León del 25 al 30 de enero, mientras que la 2003 iría a Toluca del 1 al 7 de febrero. Francisco Guerrero, Presidente de la categoría Sub 20 de Ahome, que ganó el Estatal y el derecho de participar en el Nacional, dio a conocer que hay incertudumbre sobre lo que sucederá con el equipo que se ha preparado durante los últimos meses para la competencia. El directivo señaló que desde hace varias semanas intentaron contactar al Presidente de la Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa A.C. (Afoesac), Edgar Jhoan Acosta Cazares y fue hasta este lunes cuando el directivo les respondió que el Instituto Sinaloense del Deporte no los apoyaría con el transporte como lo hacía en años anteriores. Al ser cuestionado sobre que argumentos le dieron en el ISDE, Acosta Cazares informó a su afiliado que es la falta de recursos.

“Que no hay dinero, les pedí prestado el autobús y que la AFOESAC pagaría Diésel y casetas y salen que no sirven los autobuses”.

Mediante mensajes de whatsapp, el presidente de la Afoesac mostró su molestía por la negativa del organo rector del deporte en el Estado.

“En todo México nos dan el crédito al fútbol sinaloense y aquí nos dan migajas”.

La Selección de Ahome que se coronó en el Estatal que se llevó a cabo en Culiacán, es dirigida por Francisco Javier Sais y Luis Alfonso Burgos. El equipo incluso ya estuvo trabajando con refuerzos de otros Municipios, con el objetivo de ir bien preparados y repetir los títulos que se han obtenido el años anteriores. Luis Alfonso Burgos recordó que en la premiación del Estatal, Edgar Acosta les informó que la Afoesac los apoyaría de manera total para asistir al Nacional.