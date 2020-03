Sequía deportiva

Los Mochis.- Las semanas cargadas de eventos deportivos han parado desde hace dos semanas, Los encuentros con los amigos en los campos se han congelado por un momento, Muchos se preguntan cuando se reanudarán las acciones, Otros cuestionan si se jugarán los torneos los cualés ya se encimaron con otras ligas que debieron de haber comenzado.

La realidad es clara y enfatica el lema quedate en tu casa es más que claro, Es raro ver las unidades deportivas vacias, Los campos de softbol, Futbol, Beisbol y demas deportes sin vida misma, El paron de deportes ha servido y de mucho para que los campos vuelvan a tomar su color natural, Para pegarle una manita de gato a las instalaciones deportivas que mucha falta le hacian, Para atender los inperfectos de las unidades y que para este regreso de acciones esten en sus optimas condiciones.

Son varios tornoes y ligas las cuáles se vieron obligadas a parar, La Liga Clemente Grijalva la cuál estaba iniciando tuvo un frenon en seco, Una liga con gran afluencia de peloteros locales y foraneos con gran derrama se esta viendo afectada, Aún no hay fecha de regreso lo que obliga a los peloteros a mantenerse en forma para un regreso inminente que los obligaría a trabajar a marchas forzadas por las fechas ya encima.

Las ligas locales de softbol pararon, La Periodistica que se encontraba en finales de grupo se congeló y cuandos e retomen las acciones habrá un gran galimatias porque la siguiente liga es la Enrique Ruíz Serrano que debio de haber iniciado actividades.

En el basquetbol local el Torneo invernal Smartgas apenas iba en la jornada cinco, En su ultima semana de juego solo se jugo lunes y martes ya para el miercoles paro sus acciones.

Pioneros de Los Mochis que inicio con derrota en casa ante Caballeros de Culiacán sufrio de lo mismo, Los naranjas solo jugaron su primer juego ya que el regreso ante Caballeros se suspendio debido a la pandemia Covid-19.

El Cibacopa tendrá que hacer un pronunciamiento muy pronto para ajustar su calendario de juego ya que estas semanas paradas costaran muy caro para los jugadores, directivos y afición.

Lo mismo paso en todos los torneos pactados para el mes de marzo y los que restan de abril al parecer será muy dificil que se lleven a cabo con el paso de la semana santa.La tarea es dificil para los que estan al frente de las ligas locales ya que la desición de retomar o parar sus ligas van a ser importantes, Pero las precauciones se tomaron a tiempo y lo mejor es acatar la orden de quedarse en casa.

En el ambito nacional la gran pregunta esta en el beisbol mexicano, Ya con el calendario encima de la LMB, Los directivos de dicho circuito ya plantearon como se ju8gará en caso de reanurán acciones, Supuestamente se jugará en base al mes y día que se restablezca la liga es decir se jugara con el calendario normal depende la fecha que se inicie, No se jugarán ya los juegos de fechas pasadas, Esto para agilizar el calendario y que no se encima con el de la Liga Mexicana del Pacífico.Lo que se ve dificil es la presencia de peloteros mexicanos que militan en grandes ligas en LMP ya que hasta la fecha no se ve claro el arranque de la gran carpa, Lo que orillará a desertar a los big leaguers aztecas a la pelota invernal.