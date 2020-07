Si no hay disciplina no se puede llegar a ningún lado: Rafael Armenta

Guamúchil, Sinaloa.- Rafael Armenta Vizcarra, “El Peque” y menor de los dos destacados hermanos boxeadores alvaradenses, no baja la guardia ante las circunstancias y opina que va para adelante, buscando mejores empresas en esta dura carrera.

Cuatro meses muy complicados por la contingencia sanitaria, ¿cómo has sobrellevado este tiempo y cómo te estás preparando?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Así es, faltaba una semana para pelear cuando empezó esto del virus, y me suspendieron mi pelea. Dos meses de preparación que traíamos para este compromiso y se nos cayó. Ahora estoy entrenando en casa, corriendo y golpeando costales para estar en forma para cuando se pueda volver de nuevo.

¿Qué planes hay para “El Peque” Armenta una vez que se reactive el deporte?

Por el momento, empezar a trabajar duro y comenzar a pelear y superar los retos que vengan, ya que mi carrera apenas empieza.

¿Consideras que estás en tu mejor momento deportivo para aspirar a llegar a lo más alto de tu carrera?

No me considero estar en el mejor momento, me falta mucho por aprender y crecer dentro de este deporte, pero pronto lo estaremos, dentro de unos años.

¿Qué tipo de persona te consideras y cuáles crees que sean las principales claves del éxito?

Me considero una persona humilde y positiva. Para mí la principal clave del éxito es la disciplina, porque con ello se vence al talento, por más que lo tengas, si no hay disciplina no se llega a ningún lado.

“El Peque” en pleno entrenamiento en su casa. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

¿Qué personas han sido clave en tu desarrollo deportivo?

Mis padres, ellos siempre han estado en todo momento, en las buenas y malas, siempre apoyando y motivándome. También en mis inicios todos los entrenadores de Guamúchil fueron una parte esencial, ya que entrené con Miguel “El Panterita” Meza, Miguel “Abanico” Medina, Sergio “Keko” Leyva, Guadalupe Orrantia y Manuel “Cochul” Montiel. Todos ellos aportaron para mi crecimiento deportivo, pero una de las partes más importantes que me dio mucho crecimiento fue cuando estuve internado en el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo (CARB) en Los Mochis.

¿A qué crees se debe que no han salido estrellas del boxeo en Salvador Alvarado en los últimos años?

Yo digo por falta de apoyo, porque eso desmotiva tanto a boxeadores como a entrenadores. Si ellos no tienen apoyo y uno quiere sobresalir en este deporte, le tenemos que buscar por otro lado, fuera del municipio.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guamúchil, Noticias Sinaloa

¿Un último mensaje que desees enviarle a la población y a los aficionados al boxeo?

A la población, que siempre le echen ganas a lo que se dediquen. Que los actuales son momentos difíciles pero pronto volveremos a la normalidad. A los aficionados del box, que pronto estaremos de vuelta, más fuertes que nunca y trayendo buenas satisfacciones para mi gente y poner en alto el nombre de Guamúchil y Sinaloa.