“Sigue lo bueno”

Por un gran trabajo.

La organización Cañeros de Los Mochis se ha rodeado de jóvenes peloteros muy interesantes para esta campaña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacifico y en esta lista destaca el nombre del ex prospecto de Dodgers de Los Angeles, Andrés Ayón quien es una de las más firmes promesas de la escuadra esmeralda.

El outfielder mochitense se siente muy motivado por la nueva oportunidad que le está brindando el equipo verde y el llamado lo quiere aprovechar al máximo para dar un paso importante rumbo a su consolidación en el difíicil circuito invernal mexicano.

Su carrera.

Desafortunadamente como a muchos jugadores le pasa, Ayón se ha visto involucrado en problemas de leisones y eso precisamente fue lo que provocó que Dodgers de Los Angeles lo dejará libre pero el pelotero de esta ciudad no se rinde y día a día trabaja para tomar una gran forma que le permita explotar todo su potencial y con ello ser un elemento viable para el mercado estadounidense.

"Las lesiones me han afectado mucho, pero no hay que bajar la guardia, al contrario hay que salir motivado y con toda la fé en cada partido, actualmente me siento muy bien físicamente y esperamos que el trabajo rinda frutos y me permita jugar muchos partidos este año con Cañeros de Los Mochis", dice el jardinero mochitense de 24 años de edad que en 2014 debutó en el beisbol profesional con Algodoneros de Unión Laguna después de haber sido firmado para el beisbol de paga.

Los planes.

uAndrés Alfonso Ayón es producto de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol de Ahome y también jugó en la Humberto López Pineda de segunda fuerza antes de ser firmado por e buscatalentos Felipe Rodríguez para el profesional.

Después de jugar sus primeras dos campañas en Liga Mexicana de Verano fue firmado por Mike Brito para Dodgers de Los Angeles con quienes en 2016 tuvo una brillante campaña en la Roockie League bateando para un brillante .314 con par de jonrones y 18 carreras impulsadas en 34 partidos, pero al año siguiente vino el problema de su lesión cortando de tajo sus planes y proyectos con la escuadra californiana.

Ese mismo 2016 y en 2017 jugó sus dos primeras campañas con Cañeros de Los Mochis pero sus problemas físicos le impidieron continuar al cien por ciento, incluso este 2019 apenas si pudo estar en seis juegos con su nuevo equipo en liga Mexicana de Verano como son los Saraperos de Saltillo y terminó jugando en la Liga Norte de México.

"Es un gran reto el que tenemos en frente y estamos trabajando fuerte para superarlo. Es una nueva oprtunidad y no hay que desaprovecharla".