Sigue olvidada la Unidad Deportiva Universidad 94

Sinaloa.- A pesar de que la Unidad Deportiva Universidad 94 es de las más concurridas al norte de la capital sinaloense, esta se encuentra en el olvido por parte de las autoridades municipales, pues sus instalaciones se encuentran en condiciones deplorables que ponen en riesgo la integridad de quienes asisten a ejercitarse en ella.

Pero esto no es algo nuevo, de hecho, ya ha pasado más de un año desde que las autoridades se comprometieron a rehabilitar el complejo, sin embargo, nunca lo hicieron, esto a pesar de la insistencia de entrenadores y deportistas que acuden constantemente a dicha unidad.

Fue en el mes de febrero, pero del año 2020, cuando se le solicitó la ayuda al Imdec y a las diferentes dependencias del Ayuntamiento, pero hasta el momento han ignorado las peticiones.

José Santoyo, entrenador del equipo Pecera Universidad 94, que entrena justamente en dicha unidad, expresó a EL DEBATE las solicitudes que ha hecho para la rehabilitación de las instalaciones.

“Sigo pidiendo el apoyo, otra vez, a todas las dependencias del Ayuntamiento, Obras y Servicios, Alumbrado Público, e Imdec, que nos apoyen con las carencias que tenemos de alumbrado, pintura, tableros y la poda de los árboles. Ya va más de un año desde que hicimos la petición, pero nos han traído a puras largas.

Los faros de la Univerdad Deportiva sin alumbramiento

Ricardo Nevárez

La verdad es que no me han resuelto nada, vienen y dicen que lo harán, pero ya ha pasado mucho tiempo y no arreglan nada. Tenemos muchos visitantes en la unidad, hay muchos niños que vienen a entrenar, pero por la falta de luz ya hay personas que vienen a esconderse a la unidad y eso hará que los deportistas se vayan del bonito parque que tenemos”, expresó el entrenador.

Cabe mencionar que la unidad consta de un campo de futbol soccer, el cual tiene doce lámparas, de las cuales sirven solamente seis. La unidad cuenta también con cancha de piso para la práctica del futbol rápido, en la cual hay tres lámparas pero ninguna funcionando.

Vista de la Unidad Deportiva con poca luz en su complejo

Ricardo Nevárez

Los árboles ya han invadido ambos campos, por lo que se requiere podar un gran porcentaje de ellos. Los tableros en la cancha de basquetbol están inservibles, pues los aros se los robaron. La falta de luz afecta también a las damas que practican zumba, pues han tenido que ingeniárselas para poder practicar sus bailes.