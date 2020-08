Siguen los problemas por la probable venta del estadio de béisbol del ejido Francisco Villa en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El conflicto continúa. Un grupo de beisbolistas siguen ejerciendo presión para que el estadio de béisbol del ejido Francisco Villa no salga a la venta, tal como al parecer quieren hacer la comisariada de esa comunidad ejidal Lourdes Hernández García apoyada por varios ejidatarios.

El problema ya tiene tiempo y se deriva por la intención que tiene este grupo de ejidatarios de comercializar este espacio deportivo que es punto de reunión y escenario de varias ligas de béisbol amateur de la región.

“La venta aún no está definida porque hay muchos enredos y el más fuerte es que este grupo de personas no cuentan con el permiso de uso de suelo que es el principal documento que se les pide para concretar la venta, para la cual están de acuerdo el 51 por ciento de los 83 ejidatarios del ejido Francisco Villa”, comentó el reconocido jugador Luis Gaxiola que está apoyando para que los beisbolistas de ese asentamiento humano no se queden sin su estadio y puedan seguir participando en ligas como la Aurelio Rodríguez, Andrés Castillo, Luis Ignacio Ayala y demás.

Otro punto importante para que la venta no se concrete es que al parecer el terreno donde está el estadio tiene dueño, aunque este señor murió hace tiempo y son las investigaciones que están haciendo los jugadores de esta comunidad.

Los jugadores seguirán presionando para que la venta del inmueble no se concrete y puedan tenerlo por mucho tiempo más, aunque desde el martes el estadio fue cercado impidiendo la entrada de los deportistas.

