"Sin el deporte sería yo un loco sin rumbo": Eduardo Cruz

Guamúchil, Sinaloa.- Puede ser la viva expresión de una generación de buenos futbolistas, parte de un ejemplar grupo de trabajo de crossfit, halterofilia y también buen guía de la comida saludable.

Reconoce que el buen vivir se lo debe a muchos profesionales detrás de él, desde diseñadores, chefs y hasta su contadora. Eduardo Cruz cree que sin todos ellos, él sería un loco caminando por la calle sin rumbo.

¿De dónde eres originario y cómo ingresas por primera vez al deporte?

Nací aquí en Guamúchil, Sinaloa; mi mamá es de Potrero de los Gastélum, Mocorito y mi papá de Ejutla de Crespo, Oaxaca. De niño me conocían como el morro del balón. Compraba polainas, llenaba la maleta de piedras para subir escalones, corría en arena caliente, jugaba horas y horas hasta oscurecer. En mí se creó como un monstruo que siempre quiere ganar.

¿ Qué cualidades o valores crees te distinguen?

Soy disciplinado, paciente, constante y competitivo. Mis valores son respetar siempre la integridad física de mis oponentes y jamás he lesionado a alguien.

¿Eres amigable fuera y dentro de las canchas?

Siempre pongo mi granito de arena. En esta vida todos queremos pertenecer a un grupo ganador. Nosotros somos mejores amigos; hemos sabido llevarnos bien durante mas de 15 años.

Los deportes favoritos de Eduardo "Guagua" Cruz son el futbol, tenis, halterofilia y la gimnasia olímpica. / Fotografía: EL DEBATE

¿Cuales serían tus mejores recuerdos?

Soy de una generación de futbolistas nacidos del 83-87, que jugó una final estatal después de 20 años que Guamúchil no podía lograrlo. Nuestro equipo dominó varias finales de Primera Fuerza. Hoy, en varias ligas seguimos siendo los mejores.

¿Nunca pasó por tu mente el profesionalismo?

Siempre fue mi sueño más grande, pero en mi casa lo primero fue el estudio. Ahora pienso que mis papás tenían la visión y sabían que yo tomaría este camino de formar e impulsar atletas.

¿Al sufrir una lesión tan seria en una de tus rodillas, pensaste que terminaba todo para ti como deportista?

Tuve lesión de ligamentos cruzados, una de las más complicadas de un deportista. Sí pasó por mi mente que todo terminaba. Tuve depresión y fue la etapa más difícil de mi vida. Mi familia y amigos me ayudaron mucho.

¿Cómo incursionaste al gym y crossfit?

En el año 2007, el amigo Saúl Meza me invitó a que lo acompañara al gym donde se rehabilitaba. Eso me ayudó también a mí, y me quedé. Ahora tengo 13 años en esa actividad. El gym es una herramienta para mantenerse en forma. Ayuda a verse mejor, supera el estrés, a ser más rápido y fuerte. Sirve como distracción del día a día.

¿En un gimnasio puede más la vanidad o lo deportivo?

Es una terapia para salud mental, pero todos buscamos mejorar la parte física, y en esa etapa entra la vanidad. Las mujeres son más disciplinadas y sentimentales en el gym, y en el deporte como competencia, dominan los hombres por su pasión.