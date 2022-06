Sinaloa se clasifica a la semifinal de basquetbol de los Juegos Nacionales Conade 2022

Culiacán, Sinaloa. Dos selecciones buscan hoy su pase a las medallas, al concluir la fase de grupos y avanzar a semifinales invictos, en las acciones de los Juegos Nacionales Conade 2022, que se desarrollan en el Gimnasio María del Rosario Espinoza y Polideportivo de la UAS.

Hoy se definen a los selectivos que el domingo disputarán las medallas de los Nacionales Conade de basquetbol, con sede en Culiacán.

AVANZAN INVICTOS

En la rama femenil, la categoría 2004-2005, ganaron su tercer partido para clasificar en el primer lugar del Grupo C, al vencer en el tercer y último partido de grupo a Michoacán con pizarra de 57-49.

Fue un partido complicado y apretado, donde la casta de las sinaloenses las hizo salir del problema en el que se habían metido, al concluir la mitad del juego con desventaja. Las mejores jugadoras de Sinaloa fueron Samantha Quintana con 13 puntos y Carolina Hernández con 13. Por Michoacán anotaron Keity Hernández 12 y Flor Pérez 14 unidades.

“Es un juego que se nos complicó ante Michoacán, estaba visto que ellas iban a ir por todo para pelear también su pase, y nosotros amarrar el primer lugar de grupo, se nos complicó el tercer período donde nos dieron la vuelta, pero gracias a Dios las niñas con sus respectivos descansos pudieron sacar el juego y llevarlo a buen término y amarrar el pase en primer lugar.

"Vamos paso a pasitos, juego por juego, hasta que se van acumulando, y estar ya entre los cuatro mejores de México y a la pelea por las medallas”, dijo el coach Roberto Ríos. Sinaloa enfrenta a Puebla por el pase a las final. El otro duelo lo protagonizan Chihuahua contra Baja California, ambos juegos a las 10:00 horas en la duela del Gimnasio María del Rosario Espinoza.

RAMA VARONIL

En la categoría 2006-2007 cerraron su pase a las semifinales como primer lugar del Grupo B, con victoria ante Veracruz con marcador de 65-56, para avanzar invictos a las semifinales, en donde enfrentarán

Los mejores jugadores por el conjunto local con 14 unidades cada uno, fueron Jonathan Meza, Diego Rivera y Octavio Moya. Mientras que por los veracruzanos destacaron Alejandro Muñoz con 21 puntos, Yanni Rojas con 13 y Emilio Castro con 12.

Para el jugador con el número 11, Jonathan Meza el triunfo es un paso, pero no se conforma con solamente la clasificación.

“El triunfo no significa nada, porque todavía no hemos ganado, lo que importa es pasar a la final y ganarla, hay que seguir, estoy feliz de regresar. El equipo está fuerte y me gusta porque hay que seguir trabajando. La garra, el corazón y lo que se esfuerzan por sacar adelante al equipo. Me siento feliz y orgulloso de representar a Sinaloa”, expresó el seleccionado sinaloense.

Los hombres buscarán su pase a la final ante su similar de Nayarit. La otra semifinal la juegan Nuevo León ante Chihuahua, compromisos programados a las 12:00 horas en la cancha del Gimnasio María del Rosario Espinoza.

ELIMINADOS

A pesar de haber dado un buen cierre, con victoria cardiaca ante Michoacán 62-57, al selectivo 2004-2005 varonil no le alcanzó para avanzar, después de haber perdido en su primer encuentro con una amplia diferencia de puntos, que pesaron para sus aspiraciones. Las semifinales las jugarán Querétaro contra Puebla y Chihuahua ante Guanajuato a las 14:00 horas.

En cuanto a la rama femenil 2006-2007, cayeron en su tercer partido ante Zacatecas 50-66, para una foja de 1-2, que las dejó fuera de las posibilidades de medallas. Las semifinales las jugarán: Sonora ante Quintana Roo y Jalisco contra Zacatecas, a las 08:00 horas.