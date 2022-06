Sinaloa se llevó un oro en luchas en los Juegos Nacionales Conade 2022

México.- Las luchas asociadas le ponen la cereza al pastel con una medalla de oro de José Manuel Ureta Valdivia en el estilo griego de los Juegos Nacionales Conade 2022, con sede en esta ciudad fronteriza.

El oro conseguido por el originario de Culiacán, cerró la participación de Sinaloa en esta disciplina que concluyó la edición 2022 con un oro, dos platas y ocho bronces.

Ureta Valdivia se proclamó campeón nacional en la división de los 130 kilogramos, venciendo al representante de Nuevo León, Beder Cantú quien se quedó con la plata y el bronce fue para Gilberto Garfias de Querétaro.

“Me siento muy bien, es algo que no me esperaba, pero es algo por lo que me he esforzado para conseguir y los resultados se dan. Una medalla que va dedicada para mi entrenador Manuel Valdivia”, dijo el medallista de oro.

José Manuel Ureta Valdivia ganó oro en lucha | Foto: Cortesía

Bronces

En esta misma jornada José Alonso Godoy de Culiacán se colgó el bronce en la división de los 67 kilogramos. El Oro fue para Jalisco y la Plata de Baja California.

Te recomendamos leer

Mientras que Gaudy Samuel Durán de Guasave se lleva el tercer lugar en la división de los 97 kilogramos. Siendo el oro para Tamaulipas y la plata para Querétaro. “Me siento fue bien, satisfecho porque después de varios intentos por fin logró obtener una medalla a nivel nacional”, dijo Gaudy Durán.