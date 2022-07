Socios Murallenses rinden homenajes póstumos a compañeros de honor

Mazatlán.- En medio de una grata ceremonia matutina, los socios honorarios del Club Muralla Mazatlán rindieron un merecido homenaje póstumo a los compañeros que ya no se encuentran entre nosotros, y quiénes aportaron endemasía su experiencia y trabajo de años a la Casa Club.

Los mesa de los socios, encabezada por Sebastián Torres, Presidente, Víctor Manuel Macías, Secretario, Jesús Serrano, Tesorero, y Víctor Margarito Hernández, entre otros más, entregaron a los familiares de los homenajeados una placa conmemorativo por recordar sus hazañas.

La mesa de socios dando la bienvenida al evento. Foto: Alexis García.

Raúl Márquez, Guillermo Pérez, Óscar Hernández, José Zepeda y José Vizcarra fueron los socios recordados por medio de semblanzas de sus trayectorias, mismas que recibieron aplausos por parte de los presentes en todo momento con sonrisas en sus caras.

El Secretario Macías no dejó pasar la oportunidad para mencionar que "No hay mejor manera de recordar a los que ya no están, que con un homaneje póstumo donde puedan estar presentes los familiares, para tener el conocimiento de que la familia Murallense siempre fue integra y una hermandad para comperitir momentos".

Un bonito retrato de los homenajeado por parte del Club Muralla. Foto: Alexis García.

Tras nombres a más socios honorarios presentes, el Tesorero Jesús Serrano contó una reseña de la historia e origines del Club Deportivo Muralla desde su fundación en 1920, y que hoy cuenta con más de 121 años de llevar al deporte mazatleco a los más alto.

Posteriormente se leyeron las reseñas de los cinco homenajeados para dar paso a la entrega de reconocimientos a las familias, donde varios socios fueron los encargados de pasar la placa a las manos de los seres queridos. Luego de esto, sería el propio Víctor Hernández el encargado de agradecer la asistencia a los presentes y despedir la ceremonia.

José Serrano (derecha), entrega el reconocimiento a la señora esposa de Raúl Márquez, quién fuera socio del club desde el año 1947, con 75 años en Muralla. Foto: Alexis García.

Víctor Margarito Hernández, (derecha) hermano de Óscar Hernández, junto a la familia del propio homenajeado, en lo que fue un momento emotivo. Foto: Alexis García.

Entrega de reconocimiento a familiares de José Zepeda Lara, por parte de los socios honorarios, Jesús Pantealeón, y Jesús Sánchez Zazueta. Foto: Alexis García.

