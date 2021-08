Softbol: Protección Civil clausura estadio de Las Mañanitas

Va en serio.

Elementos de Protección Civil clausuraron la noche de este miércoles el estadio de beisbol y softbol de la colonia Las Mañanitas.

El hecho se dio después de sorprender a dos equipos en plena actividad a pesar del anunció que emitió esta mañana el director del Instituto Municipal del Deporte IMDA, el ex campeón mundial de boxeo Fernando Montiel, de que debido a la alta a los casos registrados del covid 19 en la región, se suspende en su totalidad la actividad deportiva oficial en todas las áreas y espacios deportivos que corresponden al municipio de Ahome.

Protección Civil entró en acción y en forma pacífica retiró a los deportistas de este espacio deportivo y colocó los sellos de clausura en el estadio, que, normalmente, es escenario de la actividad de diferentes ligas de softbol y beisbol de la localidad.

Al ser cuestionado al respecto, el propio titular del IMDA respondió al llamado de EL DEBATE y mencionó que ellos como organismo rector del deporte en Ahome van a tratar de evitar las congregaciones deportivas en todo lo que se pueda para evitar el aumento en los casos de la pandemia del covid 19 en Ahome.

“Por culpa de esta gente que no hace caso de protegerse, otros son los que pagan los platos rotos y es lo que no queremos, muy claro se les informó que la actividad deportiva en forma oficial de deportes como el beisbol, el softbol, el futbol y todas las demás está suspendida hasta nuevo aviso y se seguirá resguardando todas las áreas deportivas para que se cumpla. La salud es muy importante para todos y ojalá nos dejen ayudarlos”, recalcó el múltiple ex campeón mundial de boxeo.