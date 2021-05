"Solo espero aliviarme para volver pronto a las canchas": Héctor Armenta

Culiacán.- En espera de aliviarse lo más pronto posible para poder volver rápido a las canchas a practicar lo que más le gusta, jugar al futbol, así se encuentra Héctor Antonio Armenta, el popular Piriguas, quien sufriera fractura de tibia y peroné en un encuentro del Torneo de Futbol Sabatino Oro Máster.

“Espero aliviarme luego para seguir en las canchas con mis amigos, es lo que me encanta hacer, jugar futbol y no hay de otra más que seguir adelante”, comentó.

Cuestionado sobre la jugada donde sufrió la lesión, indicó que fue una jugada fuerte, al sentir que le llegaba por atrás trató de acelerar la marcha a la entrada al área, aunque nunca pensó que la acción llegara a tanto. “Ya me le iba y sí creo que el defensa actuó con ventaja para poder pararme, porque ya no me alcanzaba”, comentó.

“Esta situación la estoy tomando con calma, y a echarle ganas para aliviarme lo más pronto posible, como te digo, para seguir aquí en las canchas con todos mis amigos. La lesión me provocó fractura de tibia y peroné y me operaron en el hospital del Issste, a cargo del doctor Armenta, quien me colocó una placa”, enfatizó.

Héctor Armanta se recupera de su lesión | Foto: Debate/ Antonio Espinoza

Felicitó a todos sus compañeros del Combinado CCRN por la conquista del bicampeonato en el Torneo de Futbol Sabatino Oro Máster, a quienes calificó como un excelente grupo de jugadores, de amigos y de grandes compañeros.

“Estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado, mis amigos, el patrocinador del equipo, pero sobre todo, a mi hijo Héctor Miguel y mis hijas, quienes han estado al pendiente en todo momento”, finalizó el medio volante oriundo de Navolato.