"Solo tuve dos días de festejo en Mexicali"

Los Mochis, Sinaloa.- José David Estrada es un destacado jugador profesional de baloncesto de Los Mochis, que el mes anterior se coronó como campeón dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y que actualmente se encuentra parada su actividad dentro de la Liga de Baloncesto de Chihuahua por la contingencia que se vive actualmente por el Covid-19.

En entrevista para el periódico EL DEBATE, Estrada nos habló de cómo se encuentra actualmente para mantenerse en forma y sobre el título obtenido en Mexicali.

¿Qué te encuentras realizando en la actualidad?

Ahorita me encuentro disputando la liga de Chihuahua, pero como todos sabemos está parada por el problema del Covid-19. Supuestamente el 20 de abril se va a saber si continúa la temporada o sigue sin actividad. Todos los equipos devolvieron a sus casas a los jugadores por lo cual ya paramos nuestros entrenamientos y sólo realizamos videollamadas con el trainer para que nos dé rutinas para realizar en nuestra casa. La clave para nosotros ahorita es la alimentación ya que como no estamos corriendo, no quemamos calorías por eso es vital tener una buena alimentación.

¿Cómo te sientes de estar en casa sin actividad?

Estamos tranquilos estas son situaciones que uno no puede controlar, la única forma de pasar esto es aportando un granito de arena y quedándonos en casa esperando se resuelva todo lo más pronto posible.

Además realizo video llamadas con mi familia para saber de ellos y para que pase un poquito más rápido el tiempo.

¿Cómo sientes que te encontrabas en tu momento deportivo?

Muy bien, llegué muy motivado a Chihuahua después de haber obtenido el campeonato con Soles de Mexicali en la Liga Nacional. Venía con la mentalidad a ganar más títulos y me sentía muy bien física y mentalmente gracias a este gran momento que estaba atravesando. Mi objetivo era llegar a aportar y apoyar a mi nuevo equipo en busca del campeonato.

En Mexicali sólo tuve dos días de celebración ya que tuve que viajar a Chihuahua, por lo que no pude disfrutar tanto el momento, pero esto es parte del trabajo.

¿Cuál piensas que fue la clave del título?

Todos los playoff fueron duros y nos pusieron a prueba de lo que estamos hechos. Contra Aguacateros todos piensan que fue una final adelantada y se vio cuando nos fuimos a 7 juegos que fueron muy difíciles, pero al final logramos avanzar a la lucha por el título contra el campeón del año pasado. Pero realizamos un gran papel durante toda la campaña siendo los líderes generales y sabía que podíamos coronarnos.

Además de la ventaja de cerrar el séptimo juego en casa frente a nuestra afición en un gran llenó fue una bonita sensación.

Un mensaje para población en esta contingencia

Que se queden tranquilos y se cuidan mucho. Si pueden y tienen la manera que se quedan en casa junto a su familia, entre más acatemos las instrucciones del sector salud más pronto vamos a salir de este problema. Además esperamos que se reanude el Cibacopa para poder llegar a disputar la recta final del torneo.