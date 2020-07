Soy exigente a que las cosas se hagan bien remiso: Jorge García

Guamúchil, Sinaloa.- Es intenso, disciplinado y le gustan las cosas bien hechas. Jorge García lleva toda una vida en los gimnasios y deporte. En su ADN y por sus venas corre y resalta el gusto por el ejercicio, el baile y los cuadros gimnastas de animación.

Muchos años en el deporte, en los gimnasios, baile, el ejercicio, ¿pero cómo y dónde se inicia toda esta historia?

Comencé a hacer ejercicio por allá en 1996, en una época en la cual no se usaban mucho los gimnasios. Primeramente lo hice en el Center Gym, lugar en donde también empecé a trabajar como instructor. Mi primera instructora de aerobics, que era lo que se usaba, fue la maestra Bertha Gámez.

Ya como instructor tomé algunos cursos, y comencé haciendo mis pininos apenas con una clase diaria, pero me di a conocer muy luego y llegué a tener hasta seis. Después me fui a trabajar al gimnasio Olimpus, hasta independizarme. Creo que me di a conocer también por la UAdeO, en donde trabajo desde 1996 con las porristas, y desde entonces ando por todos lados participando en distintos eventos con clases de zumba.

Una carrera larga muy intensa, ¿qué se ocupa para mantenerse siempre con energía y armonioso?

Gracias a Dios nunca he tenido lesiones, y en eso tiene qué ver mucho cómo te preparas. No solo es saber y ponerte a bailar en las clases; yo recomiendo a todo mundo a prepararse bien. Yo creo que esto ya lo trae uno, ese gusto por el ejercicio, yo, gracias a Dios, poco me enfermo; tiene qué ver también una buena alimentación.

¿Cuáles son las cualidades principales que admiras en tus alumnos o en una persona común y corriente?

Yo admiro mucho a la gente que le gusta hacer ejercicio por sí sola y sin que se le esté exigiendo. En estos tiempos ya se hizo más el hábito del ejercicio en la gente a comparación de antes. Ahora inclusive hay muchas opciones de poder hacer ejercicio hasta en casa.

Jorge García, instructor deportivo. / Fotografía: EL DEBATE

¿Qué tipo de persona te consideras?

Líder, creo soy muy exigente en las rutinas de ejercicio, al igual que con mis alumnas porristas al momento de estar aprendiendo y realizando algunas coreografías.

¿Qué satisfacciones han marcado tu vida y cuáles consideras son tus logros más importantes?

Mi mayor satisfacción es haber conocido a tanta gente. Destaco las amistades y las buenas relaciones que tengo, y creo todo esto por el ejercicio; antes éramos más activos.

¿Qué esperas de la vida, hasta dónde crees poder seguir en esta actividad?

Los años pasan, pero espero siempre estar al 100 por ciento haciendo ejercicio. Es importante el ejercicio, pero hacerlo bien para evitar lesiones.

¿Qué mensaje les das a deportistas y sociedad en general por los tiempos tan difíciles que se están viviendo?

Principalmente que se cuiden mucho, que respeten las indicaciones de los gobiernos. Ahora tenemos que aprender a vivir con esta situación, no queda de otra.

