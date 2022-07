Suenan fuerte los cañones en la Súper; tres equipos llevan paso perfecto

Guamúchil.- Se jugó la segunda jornada en la categoría de Superveteranos en la Liga Municipal de Futbol dentro de la Copa The Boiling Shrimp in Bag, y los tres mosqueteros que rápidamente imponen su condición de favoritos, como siempre, son Mocorito, Tamazula II y Refaccionaria Hollman-Cross Army. Estos tres conjuntos ligan triunfo y mantienen su paso perfecto en la parte alta del tablero de posiciones.InvictoEn uno de los duelos de la segunda fecha, Tamazula II-Daniel Mejía repite color superando 2-0 a Angostura-Iguanos. César “Faro” Morales y Fernando Medina se hacen presente en el marcador con un tanto cada quien. Por su parte, Mocorito-Netwi Comunicaciones golea 6-0 a Deportivo La Gloria, sobresaliendo en el ataque con tres perforaciones Jesús Humberto López. Con dos lo imita Nathanael Parra y con uno cierra la cuenta Jorge López.CuerizaRefaccionaria Hollman no se queda atrás y aplasta 10-0 a PintuSayer-Cripesa. Ricardo Hernández se despacha con la cuchara grande y anota siete goles. Con uno cada quien completan la cueriza Saúl Meza, Marcos Salido y Paúl Simental. Lo hacen tortillasEn otra cueriza, Tortillería Keybra le pega 8-0 a La Rezaga, destacando en la ofensiva Carlos Montoya, que logra el hat-trick. Con dos lo sigue Sergio Rodríguez y con uno Rodolfo Lugo y Sain López. Por otra parte, Plátanos Javier sale con los brazos en lo alto derrotando 6-1 a Perros del Mal. Jaziel Escalante se hace presente con tres pepinos, con dos aparece Erick García y con uno José León. TrepidanteEn choque más cerrado, Taller de Soldadura El Kala supera apuradamente 2-1 a Mocorito-Taquería La Glorieta. Cristian Sánchez y Rogelio Ruelas mueven las piolas por los soldadores, mientras que por los choriceros responde Ramón Rosas. Para este sábado en la tercera jornada, Cripesa-PintuSayer se mide a Tortillería Keybra, a las 18:00 horas en el Coloso del Dique. A la misma hora pero en la cancha Uno de San Pedro, chocan Angostura-Iguanos y Mocorito-Taquizas la Gorieta. Enseguida toca el turno a Taller de Soldadura el Kala y Eléctrica Peyco-Platanos Javier. A las 18:00 horas en la Aexa 2 se miden Perros del Mal y Mocorito A. Después en este rectángulo se ven las caras, Club Deportivo la Gloria y La Rezaga-Señor Bigotes Sushi Roll.