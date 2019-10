“Sultanes va con todo”

Interesante objetivo. Los Sultanes de Monterrey están haciendo su debut en la Liga Mexicana del Pacifico y no pudieron iniciar mejor las cosas al confiarle el timón a un estratega toda experiencia como lo es Homar Rojas, que además es originario precisamente de esa ciudad.

Entrevistado previo al primer partido de la serie entre Cañeros de Los Mochis y Sultanes de Monterrey en el estadio Emilio Ibarra Almada, Rojas comenta que ha tomado el reto con gran responsabiidad y cree que el equipo que le han conferido puede hacer cosas muy buenas en este su año del debut en el fuerte circuito de beisbol invernal.

"Hemos conformado un equipo lo mejor que se pudo y hemos iniciado en cierta forma bien, hemos hecho buen trabajo en este inicio de temporada y aunque somos un equipo que no tiene mucha gente abajo para suplir a lo que tenemos, vamos a depender a que la gente que está aquí se mantenga sana, de hecho ya tenemos algunos problemas como es el caso de Roberto López que se quebró una mano y el picher Adrián Garza que también se lesionó pero esperamos que no vengan más accidentes para que Sultanes se mantega en un nivel bueno".

¿Que opinión tienes del material extranjero que tiene tu equipo?

Es una parte muy importante para todo equipo en esta liga y con Sultanes no es la excepción y con nosotros más que no tenemos una base mexicana muy profunda, es un hecho que vamos a depender mucho de ellos, creo que Guasave y nosotros vamos a tener ese plus en contra más marcado, afortunadamente tenemos jugadores extranjeros de mucha calidad y pienso que nos van a ayudar bastante.

¿Cual ha sido tu mayor satisfacción como mánager? El lograr campeonatos es un aspecto muy halagador para cualquier manejador y yo ya tengo dos, además en una temporada fue elegido como el Mánager del Año y creo que eso es como para sentirse muy satisfecho y calificar de bueno lo que estás haciendo. Como jugador activo tuve muy buenos momentos, muchos logros en una época que disfruté mucho y ahora como mánager tambíen me siento muy afortunado de estar aquí. El beisbol es mi vida y gracias a Dios creo que he tenido una buena carrera en ámbas facetas. Como pelotero tuve una carrera larga en las dos ligas, fui un jugador regular por muchos años y pude mantenerme activo por muchas temporadas.