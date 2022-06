Suma Aarón Ibarra dos oros más en Barras Paralelas y Salto de Caballo

Baja California.- El sinaloense Aarón Ibarra Osuna cerró su participación en la Gimnasia Artística de los Juegos Nacionales CONADE 2022, con dos medallas de oro, sumando cuatro doradas en su totalidad.

En su primer prueba, en Barras Paralelas, en la categoría 14-15 Años Varonil, Ibarra Osuna logró una puntuación de 12.966, dejando en segundo lugar a Sergio Martínez Melgoza, de San Luis Potosí, mientras que en tercer lugar finalizó Darío Mauricio Solorza, de Baja California.

En su segunda prueba, en Barra Paralela, no le fue muy bien y no terminó entre los primeros tres lugares, al finalizar con 11.066, pero logró recuperarse en Salto de Caballo, donde nuevamente impuso su experiencia, logrando 13.166 de puntuación. En segundo y tercer lugar finalizaron Lander Papadakis Campos y Ricardo Hernández, respectivamente, de Colima.

En la Femenil, en Viga de Equilibrio, la sinaloense Diana Luna terminó en séptimo lugar con 10.600 puntos.

Aarón Ibarra Osuna en la premiación | Foto: Cortesía

SINALOA SEGUNDO LUGAR POR DELEGACIÓN EN LA VARONIL

Con cuatro medallas de oro y una de plata, Sinaloa, con un par de participantes, terminó en segundo lugar por Delegación en la Gimnasia Artística Varonil, solamente debajo de Baja California, pero arriba de Jalisco. Carlos Barajas, presidente de la Asociación Estatal de Gimnasia de Sinaloa, recibió el reconocimiento.

El sinaloense Aarón Ibarra Osuna fue uno de los máximos ganadores de medallas de oro en la rama varonil de la Gimnasia Artística en los Juegos Nacionales CONADE, al sumar cuatro (All Around, Manos Libre, Barras Paralelas y Salto de Caballo). Pero admitió que no esperaba ganar tantas preseas, ya que el año pasado había tenido una lesión.

“Estoy demasiado feliz, me voy muy contento para mi casa por haber ganado todas estas medallas, se siente muy bonito”, expresó el culiacanense. Al cuestionarlo que si tenía en mente obtener cuatro medallas de oro, rápidamente Ibarra Osuna contestó que no, aunque admitió que dos (de oro) sí.

Aarón Ibarra Osuna suma ya 4 preseas en los Juegos Nacionales Conade | Foto Cortesía

“No creí ganar cuatro, dos sí, pero cuatro no, todavía no me la creo”, resaltó el gimnasta, quien igualó al también culiacanense David Rojo (seleccionado nacional) como máximos ganadores de preseas doradas en la gimnasia por Sinaloa. Ahora, regresará a casa para descansar y disfrutar de sus medallas de oro.